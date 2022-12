Nasdaq Composite odevzdal 2 %, META US -6,79 %

Úterní obchodování na zámořských trzích bylo pouhým pokračováním včerejšího propadu, ke kterému napomohl pondělní report aktivity služeb v USA., který podpořil náhled investorů k pokračující přísné měnové politice americké centrální banky, jejíž zasedání je na pořadu dne příští týden. Investoři očekávají posun sazeb severním směrem o 0,50 % na úroveň 4,50 %. Na této výši byly sazby naposledy v září roku 2007.



Z indexů velké trojky je nejslabším Nasdaq Composite, který se i dnes propadl, tentokrát o 2,0 %. Hodnota 50ti denního klouzavého průměru je na úrovni 11.367 b., což by mohlo indikovat prostor pro propad, kterému současně napovídá rovněž index RSI, který je jedním z mnoha ukazatelů technické analýzy.



Nejvíce odolným indexem je průmyslový Dow Jones Industrial Average, který klesl o 1,0 %. Ke společnostem, které táhly průmysl níže, se řadí ty z energetického sektoru, jenž oslabil o 2,65%, čemuž napovídá i propad ropy. Lehká ropa WTI i severomořský Brent odevzdaly více jak 3 %.



Větší sešup ceny akcií zaznamenala Meta Platforms, za kterým stojí zpráva z dozorčí rady, jenž uvedla nerovné podmínky nabídky ochrany účtu na této platformě, META US -6,79 %.



Výprodeji na technologickém indexu se nevyhnuly ani akcie polovodičového sektoru, -3,75 %, AMD -4,55 %, -1,95 %, Tech. -0,67 %.



Akcie výrobců elektromobilů klesají již několikátým dnem. Důvodem je obava investorů z přísnější měnové politiky FEDu, která by mohla citelněji zasáhnout právě tento segment, -1,44 %, Lucid Group -8,27 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 1,0 % (33.596 b.), S&P 500 o 1,4 % (3.941 b.) a technologický Nasdaq Composite o 2,0 % (11.014 b.).