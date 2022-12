V Číně se začal rychle šířit covid, debaty o struktuře ČEZ by mohly začít během několika týdnů a futures jsou dnes v červeném

V 9 hodin vyjdou čísla o listopadové inflaci v Česku. Politické debaty o struktuře by mohly začít během několika týdnů. Prezident 14. prosince jmenuje 2 nové členy do rady ČNB. Britská vláda se připravuje na protestní akce. V Číně se začal rychle šířit Covid a Jerome Powell má jiný názor na vývoj sazeb oproti Wall Street. Futures jsou dnes v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,5 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,5 %.

Dnes v 9:00 vyjdou čísla o listopadové inflaci v Česku. Očekává se meziměsíční růst o 0,7 % a meziroční růst o 15,8 %.



Politické debaty o struktuře , kdy stát drží cca 70% podíl, by mohly začít během několika týdnů. Jednou z možností je rozdělení společnosti na výrobní část, která by byla pod kontrolou státu, a distribuční/prodejní část, která by spadala do rukou akcionářů, tvrdí média.



Prezident 14. prosince jmenuje 2 nové členy do rady ČNB, kteří by měli nahradit viceguvernéra Moru a člena bankovní rady Dědka.



JP Morgan snížil cílovou cenu na na 850 Kč z 900 Kč a doporučení drží na "neutral". Také snížil cílovou cenu pro Monetu na 94 Kč ze 115 Kč a doporučení drží také na "neutral".



Britská vláda plánuje, že stávkující pracovníky v leteckých a námořních přístavech bude krýt vojenský personál a státní zaměstnanci. Velká Británie se tím připravuje na protestní akce, které v nadcházejících týdnech způsobí velké narušení. Tato opatření patří mezi nouzové plány, které mají být projednány na dnešní mimořádné schůzce.



Covid se poté, co byla minulý týden nečekaně zrušena pandemická pravidla, rychle šíří čínskými domácnostmi a kancelářemi, zejména v hlavním městě. To zatěžuje lékařský systém a oficiální čísla, která ukazují nejnižší počet infekcí za měsíc, vypadají nesmyslně.



Předseda Fedu Jerome Powell, který má jiný názor oproti Wall Street ohledně toho, jak dlouho zůstanou úrokové sazby v roce 2023 vysoké, má na své straně historii. Centrální banka ve středu pravděpodobně zvýší svou referenční sazbu o 50 bazických bodů. Finanční trhy se s ní shodují na krátkodobé vizi, ale koncem příštího roku očekávají rychlý pokles z maximálních sazeb, což je v rozporu s názory představitelů Fedu.



Britští prodejci domů snížují své nabídkové ceny nejrychlejším tempem za čtyři roky poté, co prudce rostoucí úrokové sazby způsobily, že kupující s nákupem otálejí, vyplývá z webu Rightmove pro vyhledávání nemovitostí. Údaje společnosti ukázaly, že průměrná požadovaná cena klesla v prosinci o 2,1 % z říjnového poklesu o 1,1 %.