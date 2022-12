Dluhopisy na závěr týdne padají, akcie jsou na tom smíšeně

Konec týdne částečně ovlivnila nová data ze zámoří, ale jejich efekt není plošný. Report o amerických výrobních cenách přinesl překvapení směrem nahoru - hlavní i jádrový index sice zpomalily, ale ne tak výrazně, jak se čekalo.

Negativní reakci jsme viděli na dluhopisech i akciích, dolar si polepšil. Efekt dat je však menší, než se zdá. Dluhopisové výnosy rostou hlavně na delších splatnostech (10Y +8 bps), zatímco případné změny očekávání o Fedu by měly být vidět více na těch kratších. Navíc při pohledu do Evropy vidíme nárůst výnosů ještě výraznější.

V případě akcií po datech zaváhala Evropa, která se ovšem následně vrací skoro na původní pozice. Třeba německý DAX je nyní půl procenta v plusu. Amerika sice otevřela směrem dolů, ale ztráty následně umazává a S&P 500 je dole jen o 0,2 pct. Eurodolar dnes lehce klesá na 1,0530.

Později odpoledne vyšla spotřebitelská důvěra v USA, která sice neměla na trhy viditelný vliv, ale teoreticky by mohla dojem z PPI vyvažovat. Spotřebitelé v prosinci nejen zlepšili hodnocení ekonomiky i její výhled, ale zároveň posunuli dolů svá krátkodobá inflační očekávání. To je v podstatě ideální mix.

Vypadá to ale, že ochota jít do větší akce není na trhu moc velká před víkendem a před spoustou důležitých vstupů, které přinese příští týden. V čele samozřejmě stojí Fed a spotřebitelská inflace, před kterou dnes PPI vyslalo malé varování. Kalendář je ale podstatně bohatší a příští týden by měl v podstatě určit, jak trhy zakončí tento rok.

