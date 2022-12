Boeing získal od United Airlines největší objednávku na letadla 787

Americké aerolinky United Airlines si objednaly od společnosti 100 letadel 787 Dreamliner a dalších 100 letadel 737 MAX. Pro je to největší objednávka strojů Dreamliner a pro United největší objednávka velkých letadel s dvěma uličkami. Aerolinky to oznámily v dnešní tiskové zprávě. Katalogová hodnota celé objednávky podle agentury Reuters činí asi 43 miliard USD (991,4 miliardy Kč). Konečná cena se může lišit, protože výrobci letadel poskytují u větších objednávek výrazné slevy.



Letecké společnosti se snaží obnovit růst po pandemii a nová letadla mají nahradit starší, méně úsporné stroje. Pro je objednávka velkou podporou, protože firma se letos potýká s řadou problémů při výrobě obou těchto modelů. Sázka United Airlines na letadla 787 je odrazem očekávání pokračujícího růstu poptávky po dálkových mezinárodních letech a snahy nahradit starší letouny.

Akcie rostly v premarketu o zhruba 3 procenta poté, co dnešní nečekaně mírnější statistika o americká inflaci popohnala širší trhy nahoru. Vývoj akcií za posledních pět let ukazuje graf níže.

United zároveň odloží předchozí objednávku 45 letadel Airbus A350 nejdříve na rok 2030. Generální ředitel United Airlines Scott Kirby uvedl, že klíčovým faktorem při rozhodování mezi Boeingem a Airbusem při objednávce letadel s dvěma uličkami byla současná flotila letadel 787, kterou aerolinky mají. Zavedení nového typu letadel by podle něj zpomalilo snahy o další rozvoj aerolinek, jejichž součástí je i přijímání nových pilotů.



United Airlines letos přijaly 15.000 nových zaměstnanců, včetně 2400 pilotů. Dalších 15.000 zaměstnanců včetně 2500 pilotů chtějí přijmout v příštím roce.



Společnost United Airlines očekává dodávku letounů 787 v letech 2024 až 2032. Nové stroje mají nahradit starší letadla 767 a některá letadla 777. Emise oxidu uhličitého by tyto stroje měly na jedno sedadlo snížit přibližně o 25 procent.



Boeing se letos potýkal s problémy u letadel MAX i 787. V srpnu obnovil dodávky letadel 787, které byl kvůli problémům s výrobou nucen v květnu 2021 přerušit. Minulý týden pak americký Kongres odmítl prodloužit termín, do kterého mají být letadla MAX 7 a MAX 10 vybavena moderními výstražnými systémy v kokpitu, aby je mohl Federální úřad pro civilní letectví (FAA) certifikovat.



Společnost United loni v červnu oznámila svou největší objednávku na 270 letadel a Airbus. Tvoří ji 200 letadel 737 MAX a 70 letadel Airbus 312neo.