Fed dnes nepotřebuje jen zvedat sazby, ale hlavně řídit očekávání. A jedna spekulace k tomu

Včerejší vlna euforie, na kterou trhy naskočily s nižší americkou inflací, nakonec stihla hodně vyprchat při nejistotě před dnešním Fedem. Další zajímavost se pak týká samotného zveřejnění dat. Jak jsme upozorňovali už včera, pohyb na trzích se ve skutečnosti spustil už před vlastním zveřejněním čísel, což samozřejmě vyvolává podezření na jejich únik. Ze zkušenosti víme, že žádné důkazy se nikdy nenajdou, spiklenecké teorie jako vždy brzy utichnou a pojede se dál. Věc ale dospěla až k prezidentskému úřadu, jehož mluvčí reagovala, že si žádného úniku dat není vědoma.

Dnešní dopoledne v Evropě je negativní a hlavní akciové indexy odepisují zhruba půl procenta. Americké futures se nacházejí nepatrně v záporu. Na dluhopisových trzích vidíme nárůst evropských výnosů, zatímco ty americké se mírně snižují. Eurodolar se po lehké korekci šplhá dál nahoru a obchoduje se na 1,0665.

K zasedání Fedu toho zaznělo už hodně, a to i z naší strany. Shrňme si však klíčové body, které budou rozhodovat o tržní reakci dnes večer. Prvním je zvýšení sazeb o 50 bps; cokoli jiného by byl velký šok, na který by trhy reagovaly výrazným pohybem jedním, či druhým směrem.

Nové dots ukáží posun očekávané trajektorie sazeb směrem nahoru. Záleží ale, jak moc to bude a jak rychlý návrat dolů Fed naznačí. Zároveň půjde o konsistenci s dalšími prvky prognózy: HDP, inflací a nezaměstnaností. Pokud výhled pro ekonomiku dá šanci na rychlejší otočku v sazbách, trhy si toto očekávání podrží a centrální bankéři budou mít těžkou práci jim to vymluvit.

Powell se dál bude hlásit k boji proti inflaci. Důvody pro tvrdou restrikci jsou sice menší, ale pokud šéf Fedu naznačí rychlejší dosažení vrcholu sazeb či prostor pro jejich snížení v příštím roce, tržní finanční podmínky se uvolní velice rychle a restrikci dost možná odbourají úplně. Varování, jak to může vypadat, ostatně Fedu dodala reakce na poslední Powellovo vystoupení nebo na včerejší inflační data. Jestliže tedy J. Powell naznačí něco v podobném duchu, znamená to, že ve skutečnosti boj s inflací končí (a nebo že dělá hrubou chybu). V takovém případě mají dluhopisy i akcie krátkodobě otevřenou cestu vzhůru.

I kdyby Fed plánoval, že nebude tak tvrdý, musí se tak tvářit, nebo aspoň držet trhy ve velké nejistotě. Proto spíše čekáme, že se Powell bude držet očekávání co možná na uzdě. Rétoricky by to znamenalo upozornění, že sazby mají stále prostor k růstu a že jejich předčasné snížení by bylo chybou. Nadto může Powell přidat silnější signál, že recese není důvodem k zastavení boje s inflací, případně jiným způsobem pohrozit, že si nepřeje uvolnění tržních finančních podmínek.

Zajímavé budou i poznámky k reálné ekonomice, tedy jak se vyvíjí šance na měkké přistání, se kterým Fed stále počítá. A velmi důležitý by byl i náznak, za jakých podmínek by Fed přestal s utahováním politiky. V tomto okamžiku se však nejspíš dočkáme pouze obligátního odkazu na pevné směřování inflace k cíli.

A ještě jedna spekulace na závěr: Při pohledu na dluhopisový trh by Fed mohl bez problému zrychlit QT, čímž by rychleji redukoval bilanci, brzdil uvolňování finančních podmínek i zmírňoval inverzi křivky. Podle nás se tato možnost velmi nabízí, trh s ní nepočítá a mohl by to být onen prvek, který by držel tržní podmínky, kde je Fed chce mít.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:06 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2836 -0.0819 24.3149 24.2761 CZK/USD 22.7855 -0.2975 22.8850 22.7700 HUF/EUR 408.1350 -0.1371 411.3192 407.9462 PLN/EUR 4.6878 -0.0269 4.7013 4.6847

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4038 0.2480 7.4141 7.3760 JPY/EUR 143.9240 -0.1104 144.1660 143.7319 JPY/USD 135.0580 -0.3442 135.5940 134.8140

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8608 0.1303 0.8616 0.8592 CHF/EUR 0.9880 0.0790 0.9893 0.9865 NOK/EUR 10.3785 0.3636 10.4271 10.3739 SEK/EUR 10.8638 -0.0267 10.8743 10.8459 USD/EUR 1.0657 0.2441 1.0667 1.0619

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4565 -0.1456 1.4661 1.4539 CAD/USD 1.3541 -0.0476 1.3574 1.3530