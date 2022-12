Twitter zablokoval účty respektovaným novinářům, kteří informovali o Muskovi. Německo: Máme s tím problém. EU hrozí sankcemi

Twitter zablokoval účty několika renomovaným novinářům, kteří se zabývali majitelem společnosti Elonem Muskem. Mezi zablokovanými žurnalisty jsou mimo jiné redaktoři deníků The , The Washington Post nebo stanice CNN. Mluvčí Twitteru webu The Verge sdělila, že pozastavení účtů novinářů souvisí se sdílením lokačních dat. Evropská unie pohrozila společnosti Twitter sankcemi. Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová označila krok firmy Elona Muska za znepokojivý. Tvrdě ho kritizuje také Německo, podle něhož není možné svobodu tisku libovolně zapínat a vypínat.



Zpráva o zablokování žurnalistů přichází poté, co Musk uvedl, že podnikne právní kroky proti 20letému vysokoškolákovi Jacku Sweeneymu, vlastníkovi twitterového účtu, který sledoval pohyb miliardářova soukromého letadla. Nyní již zablokovaný účet používal veřejně dostupné letové údaje a informoval o každém vzletu a přistání Muskova soukromého letadla. Musk tvrdí, že sdílením lokačních dat byla ohrožena bezpečnost jeho syna.



"Je úplně v pořádku mě kritizovat od rána do večera, ale sdílet moji polohu v reálném čase a ohrožovat moji rodinu ne," napsal dnes na twitteru Musk. Dodal, že účty, které se dopouštějí takzvaného doxingu, tedy veřejného sdílení soukromých informací, budou potrestány zablokováním na sedm dní.



Criticizing me all day long is totally fine, but doxxing my real-time location and endangering my family is not

— Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

Mezi zablokovanými žurnalisty je také reportér listu The Washington Post Drew Harwell. Šéfeditorka listu Sally Buzbeeová na twitteru vyzvala k obnově jeho účtu i účtů dalších novinářů.

https://t.co/exVYF5u115

— The Washington Post (@washingtonpost) December 16, 2022

Statement from @washingtonpost Executive Editor Sally Buzbee pic.twitter.com/YmsG83iHA5 — Washington Post PR (@WashPostPR) December 16, 2022

"Pozastavení twitterového účtu Drewa Harwella odporuje tvrzení Elona Muska, že zamýšlí vést Twitter jako platformu oddanou principu svobody slova," podotkla Buzbeeová. "Twitter na Harwella uvalil zákaz bez varování, procedury nebo vysvětlení poté, co Harwell zveřejňoval své precizní zprávy o Muskovi," dodala.

Jourová na twitteru zprávy o "svévolném pozastavení" účtů novinářů označila za znepokojivé. Připomněla, že dodržování svobody médií vyžadují zákony sedmadvacítky, čehož by si měl být Musk vědom. "Existují červené linie. A brzy sankce," napsala také.

"Máme s tím problém," vzkázalo společnosti Twitter německé ministerstvo zahraničí a přidalo náhledy zablokovaných profilů některých novinářů. "Níže uvedení novináři nás ode dneška také nemohou sledovat, komentovat a kritizovat," doplnila německá diplomacie.



@Twitter. pic.twitter.com/Cliuih8Gyq

— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) December 16, 2022

Twitter zablokování účtů novinářů, kteří jsou mimo jiné redaktory deníků The , The Washington Post nebo stanice CNN, zdůvodnil tím, že se dopouštějí takzvaného doxingu, tedy veřejného sdílení soukromých informací. Mají být potrestáni zablokováním na sedm dní.Musk, který firmu Twitter koupil na konci října za 44 miliard dolarů (téměř 1,1 bilionu Kč), se přitom označuje za absolutního zastánce svobody slova. I o twitteru tvrdil, že musí být svobodnější než dosud, a jako jeden ze svých prvních kroků rozhodl o tom, že se na platformu může vrátit bývalý americký prezident Donald Trump i další kontroverzní politici.Z obav, že by se na twitteru nyní mohlo objevovat více závadných příspěvků od uživatelů, protože je Musk nechce tolik regulovat, inzerci na této síti pozastavily koncern , automobilka nebo výrobce léků . Výrazně její objem snížila i společnost .

Akcie Twitteru byly 8. listopadu po dokončení převzetí Elonem Muskem staženy z newyorské burzy NYSE.

Zdroje: ČTK, Twitter, techcrunch.com, seekingalpha.com