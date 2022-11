Musk připustil možnost bankrotu Twitteru. Nestojíte nad zákonem, vzkázal americký regulátor

Nový šéf americké internetové společnosti Twitter Elon Musk dostal od amerického regulačního úřadu varování, že nestojí nad zákonem. Federální obchodní komise (FTC) ve čtvrtek uvedla, že dění v Twitteru sleduje s vážnými obavami. Na stejnojmenné sociální síti mezitím přibývá trollů, kteří zneužívají nového systému ověřování a vydávají se za známé osobnosti. Agentura Reuters později uvedla, že Twitter podle některých uživatelů ustoupil od možnosti předplatného za osm dolarů měsíčně. Musk dle agentury Bloomberg připustil možnost bankrotu sociální sítě.

Musk se ohledně možnosti bankrotu vyjádřil dle agentury Bloomberg při prvním rozsáhlém online hovoru se zaměstnanci firmy. Sociální síť podle něj "nemusí být schopna ustát nadcházející hospodářský pokles", pokud nezvládne posílit své příjmy z předplatného, které by postupně vyrovnávaly propad reklamních příjmů.

Zpráva doprovází sadu informací o odchodem jednotlivých manažerů Twitteru. Yoel Roth se zodpovědností za oblast hate speech, dezinformací a spamu. Lea Kissner z postu Chief Information Security Officer. Damien Kieran z postu Chief Privacy Officer. Robin Wheeler se zodpovědností za prodej reklamy. To jsou některá ze jmen potvrzeně či spekulativně odchozích.

Musk převzal Twitter koncem října a za firmu zaplatil zhruba 44 miliard dolarů (asi 1,1 bilionu Kč). Okamžitě zahájil hluboké změny, propustil většinu řídících pracovníků a později firma pod jeho vedením oznámila, že propustí kolem 50 procent zaměstnanců. Ve firmě do té doby pracovalo zhruba 7500 lidí.



FTC vývoj v Twitteru začala podrobněji sledovat po zprávách, že z podniku patrně odešli i manažeři zodpovědní za dodržování pravidel soukromí a dalších nařízení, která po firmách tohoto druhu vyžaduje zákon. Musk podle médií také zaměstnancům sdělil, že nelze vyloučit ani bankrot podniku.



Krátce po převzetí Twitteru Musk oznámil, že za možnost mít na této sociální síti ověřený účet začne vybírat osm dolarů (asi 200 Kč) měsíčně. Možnost, že si uživatelé budou moct koupit ověřený účet v rámci nového předplatného vyvolává obavy, že Twitter zaplaví falešné účty. To se už i děje, jak upozornil například server Insider. Objevily se tak například účty, jejichž majitelé se vydávají za bývalého amerického prezidenta George Bushe mladšího, kterému se údajně stýská po zabíjení Iráčanů, anebo za bývalého britského premiéra Tonyho Blaira. Ve skutečnosti přitom ani jeden z těchto politiků svůj osobní účet na twitteru nemá.



Twitter pak dnes uvedl, že znovu zavádí slovo 'oficiální', kterým jsou označeny některé účty. Zrušil je přitom teprve před pár dny. Někteří uživatelé také podle Reuters uvádějí, že nová možnost předplatného za osm dolarů měsíčně zahrnující modrou ikonu ověřeného účtu už z nabídky zmizela. Změna přichází právě po prudkém nárůstu počtu falešných účtů, které se na platformě začaly objevovat, když Musk uživatelům povolil platit osm dolarů za žádanou modrou ikonu, dříve vyhrazenou jen pro ověřené účty politiků, herců a dalších veřejně známých lidí.



"Abychom potlačovali napodobeniny, doplnili jsme k některým účtům slovo 'oficiální'," oznámil dnes Twitter. V minulých dnech se často stávalo, že za ověřené se díky možnosti koupit si modrou ikonu vydávaly i falešné účty předstírající známý podnik, včetně Muskových firem a SpaceX. Twitter ale zatím nepotvrdil, že z nabídky skutečně zmizela možnost předplatného za osm dolarů měsíčně, které umožňovalo modrou ikonu ověřeného účtu si koupit.



Za důvěryhodnost informací byl v Twitteru zodpovědný Yoel Roth, který si ale v minulých dnech aktualizoval profil, z něhož vyplývá, že tuto úlohu už nevykonává. Podle médií rezignoval i manažer Damien Kieran zodpovědný za ochranu soukromí a také Marianne Fogartyová, která měla na starosti dodržování zákonných postupů. Klíčových manažerů ale podle zdrojů z firmy odešlo více.



Odchody těchto lidí mohou zvýšit riziko, že Twitter porušuje postupy vyplývající ze zákona. Firma dostala v květnu pokutu 150 milionů dolarů (3,5 miliardy Kč) za prodej údajů o uživatelích své sociální sítě. Twitter musel tehdy souhlasit s tím, že pravidla o ochraně soukromí změní.



"Nejnovější vývoj v Twitteru sledujeme s vážnými obavami," uvedl Douglas Farrar, který má v FTC na starosti styk s veřejností. "Žádný generální ředitel ani firma nestojí nad zákonem, podniky musejí respektovat naše rozhodnutí," dodal. Upozornil také, že FTC má nové nástroje, jak si vynutit, aby firmy splňovaly požadavky regulačních orgánů. "A my jsme připraveni tyto nástroje i použít," varoval podle BBC Farrar.



Musk už mezitím nastínil svou vizi pro Twitter, kterou list Financial Times (FT) označil za ambiciózní a která počítá s tím, že nový vlastník chce Twitter posunout dál. Musk předpokládá, že platforma bude sloužit i jako místo pro nákupy investic a převody peněz. Twitter už také úřadům předložil dokumentaci k tomu, aby se mohl stát firmou poskytující finanční služby.



Musk je v současnosti nejbohatším člověkem na světě. Podle index miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, se hodnota jeho majetku aktuálně pohybuje kolem 184 miliard dolarů (4,4 bilionu Kč).