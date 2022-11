Zlatá pro firmy, šedá pro vlády. Twitter příští týden spustí předplatné pro ověřovací ikonu, oznámil Musk

Americká internetová společnost Twitter příští týden v pátek na své stejnojmenné sociální síti provizorně spustí funkci předplatného pro ověřovací modrou ikonu. Na svém twitterovém účtu to dnes oznámil šéf společnosti Elon Musk. Twitter navíc bude používat různé barvy této ikony pro organizace a jednotlivce.

"Zlaté ověření pro společnosti, šedé pro vlády, modré pro jednotlivce (ať jsou celebrity nebo ne)," napsal Musk. Všechny účty budou před aktivací ikony ověřeny manuálně. "Bolestivé, ale nutné," dodal.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary.