Víkendář: Muskovy změny mohou vést ke vzniku nového Twitteru

Mohou sociální sítě a platformy dělat více ohledně dezinformací a pokud ano, tak co? Na tyto otázky odpovídal na Yahoo Finance vedoucí výzkumu internetových společností v ISI Mark Mahaney. Podle něj jsou dezinformace velkou výzvou pro všechny firmy v odvětví a „Elon Musk to zjistí tou těžší cestou“. Jde o to, že i když bude 99 % uživatelů pravdomluvných a nebude se snažit o vyvolání sporů, zbylé 1 % může stále napáchat velké škody. Zejména pokud jde počet uživatelů do miliard. Pak je i 1 % velkým číslem.



Podle experta jsou dezinformace „endemickým problémem sociálních sítí“ a kvůli uvedeným číslům se na nich prostě budou objevovat. Jde o problém, který řešil , ale i Youtube, Snap a Twitter. „Jedná se o problém, který je s těmito společnostmi od počátku“ a bude tu i nadále. Mahaney dále uvedl, že má nyní asi 30 tisíc nezávislých spolupracovníků. Ti kontrolují obsah a zaměřují se na témata, jako jsou projevy nenávisti, výzvy k násilí a podobně.



Facebook podle experta na počátku podcenil téma dezinformací, proto následně prudce zvýšil výdaje na tuto oblast. Ty pak podle analytika budou „doléhat na jeho výsledky i v budoucnosti“ a stejné to bude i u dalších sociálních sítí. „Změnu v dohledné době nevidím,“ dodal Mahaney.



Kroky, které doposud provedl Elon Musk v Twitteru, by podle experta neměly nikoho překvapovat. Musk totiž od počátku říkal, že v této společnosti podle něj pracuje příliš mnoho lidí a že uživatelé této sítě by měli za její služby platit. Nyní Musk uvedené změny prosazuje a propouští zaměstnance. Podle Mahaneyho bude ale i on čelit výzvě na straně dezinformací, což povede rovněž k diskusím uvnitř Twitteru.

Téma dezinformací a obsahu obecně je pak důležité i ve vztahu k příjmům z reklamy. Zadavatelé reklamy totiž „rozhodně nechtějí, aby byla jejich značka spojována s násilným, nenávistným a škodlivým obsahem.“ Toto téma řeší společnosti jako a Youtube už celé desetiletí a týkat se bude i Twitteru. Firmy podle experta budou na reklamu na Twitteru dávat hodně peněz, pokud jim firma dovede zaručit, že jejich značka bude spojena pouze s obsahem, který je nebude nijak poškozovat.



Jedním ze způsobů, který by pomohl vyčistit Twitter od nechtěného obsahu, je podle experta paywall. Tedy zpoplatnění přístupu na stránky této sítě. O takovém kroku se hovoří, nicméně Mahaney dodal, že podle průzkumu jeho společnosti je podíl uživatelů Twitteru, kteří by byli ochotni platit, „velmi nízký.“ „Jsou to jednociferná čísla a možná dokonce ta nízká,“ dodal. Ve výsledku by pak mohl vzniknout „nějaký nový Twitter“, tedy společnost, která by nabízela podobné služby, ale bezplatně.



Mahaney míní, že na příjmech z reklam není u sociálních sítí nic špatného, i když Elon Musk si na to ve vztahu k Twitteru stěžoval. Funguje tak většina médií na světě a Twitter byl na této rovině poměrně úspěšný, „i když to není či Google.“ Tenhle fakt by podle experta neměl být během současných diskusí o celé společnosti opomíjen. Z cyklického hlediska ale budou příjmy z reklam podle analytika slábnout. „Jestliže to někdo nezaznamenal, v následujících měsících to zaznamená, ale snad se to otočí během dalších 6 – 9 měsíců,“ míní Mahaney.



Zdroj: Yahoo Finance