Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci výrazně zlepšila, vyplývá z průzkumu Ifo

Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci proti listopadu výrazně zlepšila a firmy hodnotí lépe nejen současnou situaci v ekonomice, ale také výhled očekávaného vývoje. Dnes to oznámil mnichovský ekonomický institut Ifo.



Index podnikatelské nálady se na měsíc prosinec zvýšil na 88,6 bodu z upřesněné listopadové hodnoty 86,4 bodu. Agentura Reuters k tomu uvedla, že zlepšení je výraznější, než se předpokládalo. Analytici totiž očekávali růst indexu na 87,4 bodu. Prosincová hodnota se takřka vrátila na úroveň letošního července, kdy byl index podnikatelské nálady na 88,7 bodu.



Ještě v únoru byly firmy velice optimistické, protože po zmírnění pandemických omezení očekávaly silné hospodářské oživení. Tyto naděje ale zhatila ruská invaze na Ukrajinu, kdy se index z únorové hodnoty 98,8 bodu propadl na březnových 90,8 bodu. Index pak sice zaznamenal mírné zlepšení, ale od června do září se propadal. Nyní podle analytiků očividně nastává změna.



"Firmy hodnotily svou současnou situaci opět jako lepší," uvedl institut. "Výrazně se zvýšila také očekávání. Německá ekonomika nabírá o vánočních svátcích naději," dodal Ifo.



Ve zpracovatelském průmyslu index podnikatelské nálady opět vzrostl a výrazně se zvýšil také indikátor očekávání. Společnosti byly podle Ifo spokojenější se současnými obchody a zároveň se snížila nejistota. V sektoru služeb se podnikatelské klima znatelně zlepšilo, k čemuž přispěl pokračující pokles pesimismu pro první pololetí nadcházejícího roku. Naopak index nálady se mírně zhoršil ve stavebnictví. "Očekávání se zlepšila jen minimálně, zůstávají velmi pesimistická," dodal Ifo k sektoru stavebnictví.



V Německu se v posledních týdnech nelepší jen podnikatelská nálada, optimističtější jsou také očekávání ekonomů. Ifo před týdnem ve své zimní prognóze uvedl, že v nadcházejícím roce se hrubý domácí produkt (HDP) sníží o 0,1 procenta, což by bylo o 0,2 procentního bodu méně, než předpokládala podzimní analýza. Ifo předpokládá, že proti dosavadním očekáváním bude inflace zpomalovat rychlejším tempem.



Mnichovský institut rovněž předpovídá, že průměrná inflace letos dosáhne 7,8 procenta a v příštím roce 6,4 procenta. O opatrném optimismu hovořil v uplynulém týdnu také spolkový ministr financí Christian Lindner.