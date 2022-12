Ekonomové v Německu očekávají výraznější zpomalení inflace

Inflace v Německu by mohla v prosinci výrazně zpomalit, a dostat se tak na jednociferné číslo. Očekávají to ekonomové, kteří za příznivé opatření označují rozhodnutí vlády převzít za domácnosti a menší podniky platbu prosincových záloh na zemní plyn a dálkové teplo. O opatrném optimismu dnes hovořil také spolkový ministr financí Christian Lindner.



Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Německu v listopadu zpomalilo na deset procent z říjnové hodnoty 10,4 procenta. Ekonomové nyní předpokládají, že v prosinci se inflace dostane pod deset procent. Údaje za tento měsíc budou známy 3. ledna, kdy statistický úřad zveřejní předběžnou zprávu.



Ralph Solveen z finančního domu se domnívá, že díky inflačním úlevám by se letošní inflace mohla pohybovat kolem sedmi procent. To by bylo výrazně méně, než předpokládá vláda. Ta pro letošek počítá s inflací na osmi procentech.



S pomalejším tempem inflace počítá rovněž ekonomický institut Ifo, který ve středu zveřejnil svou zimní prognózu. Podle ekonomů Ifo průměrná inflace letos dosáhne 7,8 procenta a v příštím roce 6,4 procenta. Ještě v září přitom institut očekával, že letos průměrný růst inflace dosáhne 8,1 procenta a v roce příštím 9,3 procenta. V tehdejší bilanci ale nebyly zohledněny regulované ceny plynu, tepla a elektřiny, které od ledna bude pro domácnosti i podniky stát dotovat.



#Ifo : Hospodářská #recese v #Německo bude v příštím roce proti očekávání mírnější - https://t.co/s3FvnxJLk2 pic.twitter.com/sEUJmi7Jqq

"Všechny prognózy jsou nejisté, ale hospodářské trendy posilují mírný optimismus," napsal dnes na twitteru ministr financí Lindner. "Kurz vlády zůstává jasný - boj s inflací a jejími následky je naší nejvyšší prioritou," dodal.Spolu s nižší mírou inflace očekávají ekonomové i mírnější hospodářský propad. V Německu se dlouhodobě hovoří o příchodu recese, které ale země dosud navzdory energetické krizi uniká. Institut Ifo aktuálně uvádí, že letos ještě Německo vykáže hospodářský růst o 1,6 procenta, na příští rok ale počítá s poklesem hrubého domácího produktu (HDP) o 0,1 procenta.Prognóza institutu Ifo je proti té vládní výrazně příznivější. Německá vláda v říjnu na základě svého propočtu oznámila, že letošní HDP se zvýší o 1,4 procenta, ale že v příštím roce o 0,4 procenta klesne.