Další růst sazeb v USA může burzy uvrhnout do chaosu, myslí si investor

Pokud bude americká centrální banka (Fed) pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, může tím potenciálně uvrhnout burzy do chaosu. V rozhovoru na finanční televizi CNBC to řekl americký investor Bill Gross, považovaný za jednoho z největších expertů na dluhopisové trhy.



"Ekonomiku podporovaly ohromné objemy fiskálních výdajů za biliony dolarů, ale když je nakonec spotřebujeme, tak myslím, že se ocitáme ve slabé recesi. A když se budou úrokové sazby dál zvyšovat, tak to bude horší," řekl Gross v pořadu CNBC Halftime Report. "Na finančním trzích potenciálně čelíme chaosu," dodal.

Letošní rok nebyl pro akciové trhy příznivý a další zpřísňování měnové politiky podle Grosse kapitálové trhy ještě více rozbouří. Gross, jemuž se přezdívá Dluhopisový král a který v 70. letech stál u zrodu investiční společnosti Pacific Investment Management Company (PIMCO), poukázal na reakci globálních trhů po úterním oznámení japonské centrální banky rozšířit toleranční pásmo u výnosové křivky desetiletých státních dluhopisů.

Růst úrokových sazeb je zároveň předzvěstí problémů pro komerční nemovitosti, kde může některým firmám podle Grosse hrozit bankrot. Trh obytných nemovitostí si ale podle něj povede lépe a nečekají ho tak velké problémy jako za poslední finanční krize.



"Do budoucna si ale i tak myslím, že když Fed bude pokračovat ve zvyšování úroků, tak že možnost dostat na trh část realit, u kterých klesá cena, bude velmi omezená. A to bude pro trh s bydlením varování," řekl Gross. "Ale že by to mělo znamenat debakl jako v letech 2007 a 2008, to si nemyslím, že k tomu směřujeme," dodal.



Základní úroková sazba v USA je teď v pásmu 4,25 až 4,50 procenta. Je tak na maximu od roku 2007.

Když byl nyní osmasedmdesátiletý Gross ve společnosti PIMCO, podílel se na řízení investičního fondu Return Fund, největšího na světě. Po mnoha letech strávených ve firmě přešel v roce 2014 k investiční společnosti Janus Henderson, než v roce 2019 odešel do důchodu.