Rozbřesk: Sazby ČNB beze změny, komentář lehce jestřábí. Evropský plyn pod 100 EUR/MWh

Centrální banka podle očekávání ponechala beze změny jak úrokové sazby (základní repo sazba na 7,0 %), tak závazek bránit korunu proti “nadměrným výkyvům”. Pro stabilní sazby hlasovalo pět členů bankovní rady, zatímco dva členové zvedli ruku pro růst sazeb o 50bps.



Doprovodný komentář guvernéra ČNB byl lehce jestřábí. Nejzajímavějším momentem bylo přímé vymezení se guvernéra vůči očekávání trhu pro první polovinu roku 2023. Trh (sázející na pokles sazeb na začátku roku 2023) může být podle Michla překvapen eventuálním dalším růstem sazeb, pokud by se naplnila některá z pro-inflačních rizik. K těm ČNB řadí především rychlejší mzdový vývoj (oproti prognóze), příliš uvolněnou rozpočtovou politiku a hrozbu ztráty ukotvenosti inflačních očekávání.



I po včerejším zasedání nadále očekáváme pro nejbližší kvartály stabilitu sazeb na úrovni 7,0 %. Inflační očekávání v podnikovém sektoru sice podle našeho názoru nejsou dobře ukotvená a v prostředí relativně mělké recese (nejsme tak pesimističtí na výkon ekonomiky jako ČNB) bude inflace odeznívat pravděpodobně relativně dlouhou dobu. To se ovšem centrální banka bude dozvídat postupně a silné „nové argumenty“ pro růst sazeb budou na začátku nového roku chybět. Navíc předpokládáme, že lednová inflace může být nižší, než naznačoval po dnešním zasedání guvernér - mluvil o blízkosti 20 %, zatímco nám vychází v tuto chvíli čísla v okolí 16 % (nejistota spojená s lednovým odhadem je však extrémní).



*** TRHY ***



Koruna

Lehce jestřábí komunikace ČNB v kombinaci s dalším poklesem cen plynu v Evropě a slabším dolarem se koruně líbí a ta tak zaznamenala během včerejšího obchodování další lehké zisky - měnový pár se posunul pod 24,20 EUR/CZK.



Eurodolar

Eurodolar zůstává v posledním týdnu nebývale stabilní a obchoduje se poblíž 1,06 EUR/USD. Z předvánoční letargie jej nevytrhl ani prudký propad ceny plynu v Evropě, která se dostala pod hranici 100 EUR/MWh, což je nejméně od června letošního roku. Důvodem cenového poklesu je znovu teplejší počasí v Evropě (tj. nižší spotřeba plynu), které v posledních dnech vystřídalo tuhé mrazy a mělo by tomu tak zůstat i ve zbytku tohoto roku. To je pro euro bezpochyby dobrá zpráva, neboť levnější energie (plyn + elektřina) působí jak ve směru nižší inflace, tak mírnějšího negativního šoku do hospodářského růstu. Na druhou stranu, nejistota ohledně dalšího vývoje zůstává nadále enormní (zvláště co se týče počasí v Evropě), proto zatím evropská měna reaguje na tento pozitivní vývoj jen velmi opatrně.



Akcie

Zámořské trhy se včera dostaly o více než 1 % nad úterní závěrečné hodnoty. Pozitivní nálada se propsala do růstu akciového indexu S&P 500 o 1,5 %. Technologický index Nasdaq pak rostl dokonce o 1,6 %. Nejvíce se dařilo energetickému sektoru (+1,9 %), který táhla vzhůru rostoucí cena ropy (WTI +2,9 %). Na růstu ceny se podepsala změna zásob ropy, které poklesly o 5,9 milionů barelů. Společnost Nike pozitivně překvapila investory napříč všemi ukazateli a z včerejšího obchodování si odnáší úctyhodný zisk 12,2 %. V rámci včerejšího dne je tak dokonce nejziskovější firmou celého indexu S&P 500. V první desítce je i další společnost FedEx, který narostl o 3,4 %.