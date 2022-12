Komentář analytika: Nákladové škrty Micron budou ještě přísnější

Vzhledem k tragickým kvartálním číslům, a ještě horšímu výhledu na F2Q23 to akcie Micronu vzali ještě dost dobře. Rapidní propad poptávky je vidět ve všech liniích výsledovky, nejvíc však asi na hrubé marži, která by měla jít až na 8,5 %, přičemž ještě před rokem byla na bezmála 50 %.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.



V rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi.



Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více