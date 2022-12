Britská ekonomika klesla ve třetím čtvrtletí více, než se čekalo

Britská ekonomika ve třetím čtvrtletí klesla proti předchozím třem měsícům o 0,3 procenta. Je to výraznější pokles, než statistici uváděli v dřívější zprávě. Ve svém konečném odhadu to dnes oznámil britský statistický úřad. Ten v prvním odhadu uváděl pokles o 0,2 procenta.



Na výkon ekonomiky měla negativní vliv především výroba. Celková průmyslová výroba mezičtvrtletně klesla o 2,5 procenta, slabší byl však i stavební sektor. Jen mírně výsledek zlepšil sektor služeb, který vzrostl o 0,1 procenta.



Směrem dolů statistický úřad upravil i čísla o růstu hrubého domácího produktu (HDP) v první polovině roku. Podle propočtů statistiků je celkový ekonomický výkon aktuálně o 0,8 procenta nižší než před začátkem koronavirové pandemie.



Očekává se, že Británie upadne v posledních třech měsících roku do recese, zejména kvůli prudkému růstu cen. Spotřebitelé méně utrácejí, podniky snižují investice a britská centrální banka varuje, že země je na začátku dvouletého hospodářského poklesu.