Úvahy o vývoji ekonomiky a zisků v příštím roce – co má z hlediska fundamentu skutečný význam a co jsou jen detaily

Odhady vývoje zisků pro příští rok se hodně liší. Například Yardeni Research je blízko konsenzu, který čeká slušný růst. či ale hovoří o výrazném poklesu ziskovosti obchodovaných firem. Záleží na tom?



Obrázek shrnuje predikce zisků v indexu SPX od a současný konsenzus. V MS pro příští rok očekávají 195 dolarů na akcii, konsenzus ale stále počítá s meziročním růstem, konkrétně z 221 dolarů na 231 dolarů:





Jak významné jsou ony rozdíly z hlediska fundamentu? Pro zjednodušení předpokládejme, že obchodované firmy vyplatí všechny zisky akcionářům. Výnosy desetiletých vládních dluhopisů nyní dosahují 3,74 %, pokud počítáme s rizikovou prémií trhu na 5,5 %, požadovaná návratnost u amerických akcií bude 9,24 %. A dejme tomu, že v roce 2025 by se odhady od MS a konsenzus sešly na 265 dolarech a toto číslo by pak rostlo ročně o 4 %. S tím, že by kopírovalo nominální růst celé ekonomiky (potenciál na 2 % a inflace na 2 %, zisky by měly stabilní podíl na celkových příjmech).



Ve scénáři od MS by současná hodnota oněch zisků byla s uvedenými předpoklady 4 430 dolarů. Ve scénáři podle konsenzu mi vychází 4 469 dolarů. Tedy asi o 1 % vyšší číslo. Jinak řečeno, s uvedenými předpoklady je z hlediska fundamentu v podstatě úplně jedno, jestli příští rok přijde zisková recese a zisky znatelně meziročně klesnou, nebo porostou tak, jak tvrdí konsenzus.



Změňme nyní ale uvedené předpoklady s tím, že zisky v roce 2025 se nesejdou na 265 dolarech, ale přetrvá mezera nastavená v roce 2024 (pak budou obě čísla opět růst o 4 %). Scénář MS pak generuje hodnotu akcií ve výši 4 218 dolarů, u konsenzu jsme na 4 456 dolarech. Zde jsme tedy asi o 6 % výš. Dovolím si tvrdit, že to je stále relativní detail.



Na podstatné rozdíly v hodnotách indexu bychom se dostali až ve chvíli, kdy bychom začali používat rozdílné terminální růsty – tempa růstu po roce 2025. Vezměme pro demonstraci poslední scénář od konsenzu, který generoval hodnotu 4 456 dolarů, a změňme v něm růst ze 4 % na 5 %. Pak dostaneme hodnotu 5 414, tedy číslo o 22 % vyšší.



Rozhodující z hlediska vnitřních hodnot akcií tedy nejsou vlny a vlnky následujícího roku či dvou, ale trend (včetně toho, jak jej ony vlny mohou ovlivnit). Ne že bychom toho o budoucím trendu věděli více než o recesi příštího roku. Ale je přece jen pozoruhodné, kolik času je věnováno diskusím o oněch vlnkách a kolik třeba tomu, jaký je dlouhodobý potenciál ekonomiky, či jak se může dlouhodobě vyvíjet podíl zisků na celkových příjmech.