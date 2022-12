Alternativní příběhy 2022: Místo sazeb finanční podmínky. Místo akciového indexu valuace

Investičním diskusím celkem dominují úvahy o sazbách a o dalším pohybu akciových indexů. Jenže IS křivka se zhroutila. A hovořit o samotných cenách je jako dívat se na ceny různých druhů pečiva bez porovnání jejich hmotnosti. Lepší proto může být pohled na finanční podmínky a PE, tedy poměr cen a zisků obchodovaných firem. Co ukáže?



1. Finanční podmínky proti sazbám: Nedávno jsem tu trochu rozebíral takzvané zhroucení IS křivky, tedy výrazně menší citlivost americké ekonomiky na sazby centrální banky. Třeba podle výzkumu ale stále drží vazba mezi ekonomickou aktivitou a celkovými finančními podmínkami danými výnosy vládních dluhopisů, rizikovými spready, kurzem dolaru a stavem akciového trhu.



Ukazoval jsem také index finančních podmínek od GS, podle kterého se podmínky již nějaký čas i přes rostoucí sazby uvolňují. Následující graf ukazuje alternativní index finančních podmínek od Bloombergu, který ale popisuje hodně podobný vývoj. V tom smyslu, že podmínky se již pár měsíců uvolňují:





Zdroj: Twitter



Hodnocení monetární politiky je nyní stejně jako většinou v minulosti daleko konsenzu. Tentokrát se vyprofilovaly dva tábory, z nichž jeden klade důraz na riziko nepolevující inflace a tudíž prosazuje další zvedání sazeb. Druhý tábor si už více všímá ekonomické aktivity. A kvůli řadě indikátorů ekonomického ochlazení radí, aby si Fed dal minimálně pauzu. Hodnocení vývoje zobrazeného ve výše uvedeném grafu se pak nutně odvíjí od toho, ke kterému táboru bychom tíhli více: Pokud k druhému, graf spíše potěší a naopak.



2. Uvolňující valuace: Akciový trh sice není tím hlavním faktorem určujícím finanční podmínky v USA (jinde už vůbec ne). Ale promlouvá do nich a poslední rally přispívá k onomu uvolňování. Celkově ale akciový trh letos budí stále spíše dojem skepse, cca 20 % ztráty indexu SPX říkají své. Ale přece jen ne vše. Následující graf ukazuje valuace tohoto indexu, tedy poměr cen k ziskům. Nyní je PE nad 17, pro příští rok GS čeká hodnotu 17:





Zdroj: Twitter



Zrovna tak, jako finanční podmínky vypráví trochu jiný příběh než sazby, vypráví PE jiný příběh než samotné ceny akcií. Valuace samozřejmě hodně klesly, ale z extrémně vysokých hodnot. V kontextu posledních cca 20 let tak mají do nějaké skepse hodně daleko, o období od sedmdesátých let nemluvě.