Obavy z šíření covidu z Číny oslabují chuť riskovat, evropské futures jsou v červeném

Obavy z šíření Covid-19 z Číny oslabily v jednom z posledních obchodních dnů roku chuť riskovat. USA a Itálie budou vyžadovat, aby pasažéři z Číny před vstupem do země prokázali negativní test na Covid-19. Japonská centrální banka se tak snaží zmírnit dopad spekulací, že bude dále zmírňovat své stimuly, dalšími mimořádnými koly nákupů dluhopisů. Rusko dnes ráno vypustilo na Ukrajinu přes 100 raket v několika vlnách. Výbuchy se ozývaly v Kyjevě, Žitomiru a v Oděse a futures klesají.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,2 %, FTSE 100 -0,3 % a DAX -0,2 %.



Evropské futures klesají a akciové benchmarky v Japonsku, Číně, Austrálii a Jižní Koreji klesly při malém objemu obchodů. Hongkongské technologické akcie patřily k nejvíce zasaženým, když obavy z šíření Covid-19 z Číny oslabily v jednom z posledních obchodních dnů roku chuť riskovat. USA budou vyžadovat, aby pasažéři z Číny před vstupem do země prokázali negativní test na Covid-19. V Itálii zdravotničtí představitelé uvedli, že budou testovat pasažéry letící z Číny, a uvedli, že téměř polovina cestujících na dvou letech z Číny do Milána byla pozitivní na covid.



Vyhlídka na další pandemické narušení křehkých dodavatelských řetězců, když se centrální banky snaží dostat inflaci pod kontrolu, utlumila sentiment v posledním obchodním týdnu roku 2022. Globální akcie letos ztratily pětinu hodnoty, což je největší meziroční pokles od roku 2008, a index globálních dluhopisů se zároveň propadl o 16 %. Dolar vzrostl o 7 % a americký 10letý výnos vyskočil nad 3,8 % z pouhých 1,5 % na konci roku 2021.



MOL zvažuje koupi dalších 100 čerpacích stanic v Polsku, čímž by se stal druhou největší sítí čerpacích stanic v Polsku, píše místní tisk.



Japonský jen posílil po oznámení Bank of Japan o neplánovaných kolech nákupů dluhopisů. Centrální banka se tak snaží zmírnit dopad spekulací, že bude dále zmírňovat své stimuly.

Twitter ve středu zaznamenal rozsáhlý výpadek, kdy desítky tisíc účtů celosvětově neměly přístup k této sociální síti, než se službu opět podařilo obnovit. Výpadek zasáhl 10 000 uživatelů z USA, 2 500 z Japonska a 2 500 z Velké Británie. Většina těchto uživatelů uvedla problém s přístupem přes webový prohlížeč.



Rusko dnes ráno vypustilo na Ukrajinu přes 100 raket v několika vlnách. Výbuchy se ozývaly v Kyjevě, Žitomiru a v Oděse.



Pojišťovatelé lodí přestanou pokrývat válečná rizika napříč Ruskem, Ukrajinou a Běloruskem od 1. ledna.