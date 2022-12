Dow Jones Industrial Average oslabil o 1,1 %, NIO -2,53 %

Středeční obchodní seance byla druhou v tomto týdnu a stejně jako ta úterní byla ve znamení propadů.



Známky ke zpomalování ekonomiky USA dnes přinesl údaj k prodeji domů, které poklesly o 4,0 %. Důvodem poklesu jsou i vyšší úrokové sazby hypoték, které souvisí se základní úrokovou sazbou.



Technologický index Nasdaq Composite odevzdal 1,4 %, čímž stvrdil mizerný závěr roku, kdy za prosinec umazal přes 10 %. V lepší kondici je průmyslový Dow Jones Industrial Average, který se sice posunul o 1,1 % níže, nicméně za 12. měsíc roku 2022 se propadl „pouze“ o zhruba 5 %.



Nejlépe se dařilo finančnímu sektoru, který oslabil 0,4 % (Bank of America +0,74 %, -0,32 %). Naopak nejslabším byl sektor energetický, ten odepsal 2,2 % (Chevron -1,49 %, Mobil -1,68 %).



Ve výraznějším propadu pokračovaly akcie letecké společnosti Southwest Airlines, když dnes umazaly více jak 5 %. Důvodem takto výrazného poklesu bylo zrušení 60 % středečních letů, které zajisté souvisí s pokračujícími potížemi USA po nedávné sněhové apokalypse.



Akcie výrobce elektrických automobilů Nio klesly, a to v návaznosti na zprávu o snížení výroby ve čtvrtém kvartále kvůli epidemii Covid 19, NIO US -2,53 %.



Lehká ropa WTI poklesla o 1,1 % na 78,65 USD/barel a severomořský Brent se obchodoval o 1,5 % níže za 83,03 USD/barel. Troyská unce zlata má hodnotu 1804 USD.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 1,1 % (32.875 b.), S&P 500 o 1,2 % (3.783 b.) a technologický Nasdaq Composite o 1,4 % (10.213 b.).