Víkendář: Nakupovalo se bez ohledu na cenu, firmy přecházely na model preventivních zásob

Komoditní stratég Warren Russell hovořil na Bloombergu o jedné z nejběžnějších komodit, která se ale do odborných diskusí téměř nedostává. Jde o plasty. Jejich cena podle Bloombergu prudce vzrostla, ale nyní probíhá její pád. Russell na začátku rozhovoru poukázal na to, že klíčová je pro tuto komoditu cena ropy, nicméně významnou roli hraje i nerovnováha mezi poptávkovou a nabídkovou stranou trhu, tedy zpracovatelskými kapacitami.



Stratég odpovídal na dotaz týkající se celkového rámce výroby plastů a vysvětloval, že při těžbě ropy není z vrtu získávána samotná ropa, ale celá škála komodit od vysoce viskózních kapalin až po plyny. Část z tohoto spektra se pak používá pro výrobu plastů, kterých je celá řada včetně polyethylenu a polypropylenu, které patří mezi nejpoužívanější materiály.



V roce 2021 došlo v této části výrobní vertikály k problémům, které mimo jiné souvisely s hurikány. Do tohoto roku přitom odvětví vstupovalo s minimem volných kapacit a výsledkem byla nerovnováha mezi nabídkovou a poptávkovou součástí trhu. K tomu expert popisoval i změnu v chování některých subjektů, které se z modelu „just in time“ přesunuly k modelu „just in case“.

Řada firem používala systém just in time a minimalizovala tím držené zásoby. Takový systém je ale zranitelný v případě, že tok zásob mezi dodavateli a odběrateli vázne. Firmy tak přecházely na systém „just in case“, kdy se snažily držet zásoby nad rámec svých předchozích potřeb, jinak řečeno „pro případ“. Takové chování ale mohlo zvedat celkovou poptávku a přidávat k cenovým tlakům, což stratég potvrdil. Některé společnosti totiž podle něj nakupovaly „bez ohledu na cenu“.



Russell odpovídal na dotaz ohledně globálního trhu s plasty a uvedl, že trhy jsou ve skutečnosti velmi regionální, což se projevuje i v odchylkách cen. Neexistuje tedy trh podobný například obchodování s ropou. Do regionálních cen pak promlouvá mimo jiné kvalita dopravní infrastruktury a ceny dopravy se pak promítaly i do vysokých cen plastů. Jak ale bylo zmíněno, nyní probíhá znatelný pokles cen plastů a podle experta jde opět o odraz vývoje jak na nabídkové, tak na poptávkové straně.



Následující graf od PECD ukazuje dlouhodobý vývoj globální poptávky po plastech:





Zdroj: Twitter



Zdroj: Bloomberg