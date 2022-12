Perly týdne: Retailoví investoři fandí Tesle, Wells Fargo středně velkým růstovým firmám

Miller Tabak se domnívá, že dosavadní pokles valuací nestačí a půjdou ještě dolů na úrovně běžné z medvědích trhů v minulosti. Securities pro rok 2023 fandí středně velkým růstovým firmám. Sober Look poukazuje na zájem retailových investorů o Teslu, který kopíruje pokles ceny jejích akcií.



Růst ano, ale jen středně velké firmy: Středně velkým růstovým firmám věří pro rok 2023 Chris Harvey z Securities. U nich jsou podle něj atraktivní valuace, nahrávají jim i technické faktory, a to samé by mělo platit u makroekonomického vývoje. Podvážená je naopak Securities na technologickém hardwaru. K tomu analytik dodal, že příští rok by měl u spotřebitele nastat posun poptávky směrem od zboží ke službám. „Zážitky“ jsou totiž z předchozího období stále nenaplněnou součástí poptávky.



Růst amerického hospodářství by podle experta měl být příští rok spíše anemický, s problematičtější první polovinou roku. Slábnout by ale měla inflace a sazby by se tudíž měly už dostaly na svůj vrchol. Právě toto prostředí by pak nahrávalo zmíněné skupině akcií, ale ne třeba velkým technologickým firmám. Středně velké růstové akcie se nyní podle Harveyho obchodují asi za čtrnáctinásobek zisků, k tomu už zde došlo k poklesu očekávání pro rok 2023.



Tuto investiční tezi stejně jako řadu dalších by ale mohl vyvrátit vývoj monetární politiky. Harvey poukázal na to, že Fed signalizuje růst sazeb na úroveň kolem 5 % a pak jejich stagnaci. Podle analytika je ale možné, že po dosažení této hranice centrální banka stále nebude spokojena s vývojem inflace, sazby půjdou ještě výše, a to by růstovým akciím neprospívalo.



Ohledně vývoje na celém akciovém trhu Harvey uvedl, že podle jeho banky budou akcie v první polovině roku klesat, směr otočí v polovině druhé. Významnou roli bude hrát makroekonomický vývoj, celkově jej bude charakterizovat zmíněný utlumený růst a klesající inflační tlaky. Na akciích přitom doposud nejvíce korigovaly růstové tituly, ale pokud přijde stagnace sazeb, mohla by se alespoň některých částech tohoto segmentu trhu situace obrátit.





Cena akcií Tesly a zájem retailových investorů: SoberLook na svém Twitterovém účtu ukazuje následující graf, který porovnává cenu akcií Tesly s jejich čistými nákupy ze strany retailových investorů. Tyto nákupy se začaly zvyšovat zhruba v polovině roku 2022, zatímco cena akcií celý rok trendově klesá:





Zdroj: Twitter



IPO bublina pryč: The Daily Shot porovnává návratnost celého amerického akciového trhu s akciemi, které na trh vstoupily přes tradiční primární úpis akcií IPO. Tento segment trhu si vedl na přelomu let 2020 – 2021 výrazně lépe, než celý index. Nicméně pak nastal obrat a letošní rok už si IPO akcie vedou hůře než index i přesto, že ten výrazně ztrácí:





Zdroj: Twitter





PE minimálně k patnácti: Vývoj cen akcií se dá rozložit na změnu ziskovosti obchodovaných firem a změnu valučních násobků. Z nich je na úrovni celého trhu nejpoužívanější PE, tedy poměr cen a zisků. Hlavní stratég společnosti Miller Tabak Matt Maley na Bloombergu hovořil o tom, kam se podle něj valuace pohnou v roce 2023. Expert konkrétně tvrdí, že během předchozích medvědích trhů se PE dostalo na hodnotu patnáct, či ještě níže.



Investoři podle experta říkají, že PE už výrazně kleslo z předchozích maxim a dál už nepůjde. Maley se ovšem domnívá, že tento pokles ještě nebyl dostatečný a valuace ještě zamíří dolů na úrovně běžné během medvědích trhů v minulosti. Na konci rozhovoru dokonce upřesnil, že tentokrát se podle něj PE dostane pod patnáct a přispějí k tomu i vynucené prodeje akcií, které byly dříve kupovány za půjčené zdroje.