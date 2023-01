Inflace v Turecku v prosinci klesla na 64,3 procenta, nejvíce od roku 1995

Míra inflace v Turecku v prosinci klesla na 64,3 procenta z listopadové hodnoty 84,4 procenta. Oznámil to dnes turecký statistický úřad. Je to výraznější pokles, než čekali analytici a nejprudší snížení za více než čtvrt století. Velký vliv má na to ale vysoká srovnávací základna. Analytici také upozorňují, že před volbami se čekají vyšší výdaje vlády, což může zpomalování růstu cen ohrozit.



Analytici očekávali, že míra inflace klesne těsně pod 67 procent. Inflace v prosinci klesla nejvíce od roku 1995, uvedla agentura Bloomberg. V říjnu se míra inflace dostala na 85,5 procenta, maximum za 24 let. V listopadu poprvé po roce a půl klesla.



Největší vliv na rychlé snížení tempa růstu cen má fakt, že v posledních měsících roku 2021 se ceny začaly rychle zvyšovat spolu s tím, jak prudce oslaboval kurz turecké liry. Měna tehdy za pár dnů přišla k dolaru asi o pětinu hodnoty, což Turecku prodražilo dovoz. Růst cen tak přetrval i na začátku loňského roku. Od té doby ale zeslábnul růst úvěrů a relativní stabilita kurzu pak vedla centrální banku k tomu, že odhad inflace na konec letošního roku snížila na 22,3 procenta.

Kurz liry za posledních 5 let:





Prosincové zlepšení v dosavadním vývoji inflace ale podle analytiků zřejmě brzy vezme zasvé. Vláda se totiž chystá zvýšit výdaje, protože v červnu se budou konat prezidentské volby. Současný prezident Recep Tayyip Erdogan v prosinci například slíbil předčasný odchod do důchodu milionům pracujících, což bude státní pokladnu stát v přepočtu asi 13 miliard USD (296 miliard Kč) ročně. Vláda také oznámila, že oficiální minimální mzda se zvýší o 55 procent, k tomu se chystá napumpovat 3,3 miliardy USD do státních bank, aby urychlila možnost čerpat levné úvěry. Tím chce pomoct firmám vyrovnat se s růstem nákladů.



Jen za prosinec se ceny v Turecku zvýšily o 1,18 procenta. To je rovněž zpomalení proti listopadu, kdy meziměsíční růst cen činil 2,88 procenta. Zvyšovaly se zejména ceny za zdravotní péči, ceny za dopravu se naopak proti listopadu snížily. Růst v klíčové kategorii potraviny a nealkoholické nápoje činil 1,86 procenta.



Takzvaná jádrová míra inflace, která nezahrnuje kolísavé ceny potravin, energií a některých dalších položek, se meziročně zvýšila na 51,9 procenta. V předchozím měsíci dosáhla 49,2 procenta.



Vzhledem k tomu, že Turecko vývoj cen ovlivňuje mnoha administrativními zásahy, část ekonomů se domnívá, že míra inflace na konci roku dosáhne zhruba 44 procent. To by byl více než trojnásobek průměru patnácti zemí, které agentura Bloomberg sleduje v regionu Evropy, Afriky a Blízkého východu.