Tesla dodala ve čtvrtletí na trh 405.278 vozů, méně, než se čekalo. Druhým mužem po Muskovi prý bude šéf čínské pobočky

Americký výrobce elektrovozů dodal ve čtvrtém čtvrtletí na trh 405.278 vozů, což je sice rekordní číslo, ale je to méně, než se čekalo. Firma údaj zveřejnila v pondělí. Na vině byla slabší poptávka v čase rostoucích úrokových sazeb a přetrvávající problémy s logistikou. Analytici v anketě společnosti Refinitiv odhadovali, že nejhodnotnější světová automobilka na trh dodá 431.117 vozů. Tesla plánuje oznámit úplné údaje za čtvrté čtvrtletí a minulý rok 25. ledna. Interně firma podle Reuters sdělila, že Šéf čínské pobočky výrobce elektromobilů Tom Zhu převezme přímý dohled nad montážními závody automobilky v USA a nad prodejními operacemi v Severní Americe a Evropě. Stane se tak druhým nejvýše postaveným manažerem společnosti po Elonu Muskovi.



Tesla v roce 2022 zahájila výrobu ve dvou nových továrnách – v Austinu v Texasu a v německém Braniborsku. Zvýšila výrobu ve Fremontu v Kalifornii a v Šanghaji. Firma ale historicky nezveřejňuje výrobní a dodací čísla podle regionů.



Období končící 31. prosincem 2022 bylo pro Teslu ve znamení výzev, včetně koronavirové pandemie v Číně, která společnost přiměla dočasně pozastavit a snížit výrobu v šanghajské továrně. Ve čtvrtém čtvrtletí firma také přišla s prudkým snížením cen a s dalšími propagačními akcemi ve Spojených státech, Číně a jinde, aby podpořila poptávku. A to přesto, že takové kroky by jí mohly snížit marže.

Za celý rok 2022 dodala 1,31 milion automobilů, což je meziroční nárůst o 40 procent.



Šéf Tesly a její zakladatel Musk v nedávném firemním e-mailu požádal zaměstnance, aby se dobrovolně rozhodli dodat zákazníkům co nejvíce vozů do konce roku 2022. Musk pracovníky e-mailu v narážce na prudce klesající akcie firmy také povzbudil, aby si nic nedělali z "burzovního šílenství".

Reuters: Druhým nejvýše postaveným manažerem Tesly bude šéf čínské pobočky

Šéf čínské pobočky výrobce elektromobilů Tom Zhu převezme přímý dohled nad montážními závody automobilky v USA a nad prodejními operacemi v Severní Americe a Evropě. Stane se tak druhým nejvýše postaveným manažerem společnosti po Elonu Muskovi. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na interní oznámení firmy, do kterého měla možnost nahlédnout.

I nadále bude Zhu viceprezident pro celou Čínu a zůstane mu také odpovědnost za prodej v ostatních částech Asie. Bude tak mít přímý dohled nad dodávkami vozů na všechny hlavní trhy i nad provozem důležitých výrobních center.



Koncem loňského roku Zhu a jeho tým dostali za úkol řešit problémy s výrobou ve Spojených státech. To tehdy vyvolalo mezi jeho kolegy očekávání, že je připravován na větší roli v automobilce. Zhuovo jmenování do globální funkce přichází v době, kdy Muska rozptyluje akvizice Twitteru a analytici a investoři do Tesly naléhají, aby přijal kroky, které by mu umožnily zaměřit se na Teslu.



Tesla v pondělí oznámila, že ve čtvrtém čtvrtletí dodala 405.278 vozů, což bylo méně, než čekali analytici. Ve stejném období předloni dodala na trh 308.600 vozů.

Zhu se narodil v Číně, nyní však vlastní novozélandský pas. Do Tesly nastoupil v roce 2014. Předtím byl projektovým manažerem ve firmě, kterou založili jeho spolužáci, a která radila čínským dodavatelům pracujícím na infrastrukturních projektech v Africe.



V době dvouměsíčních omezení pohybu v souvislosti se snahou zabránit šíření nemoci covid-19 byl Zhu mezi zaměstnanci, kteří spali v továrně, protože se snažili udržet ji v provozu. Když minulý měsíc na svůj twitter umístila obrázek na oslavu toho, že její továrna v texaském Austinu dosáhla milníku ve výrobě Modelu Y, byl Zhu mezi stovkami usmívajících se dělníků v tovární hale.



Zhu je nenápadným manažerem, chodí nakrátko ostříhaný a dává přednost fleecovým bundám se značkou . Bydlí ve vládou dotovaném bytě vzdáleném deset minut od šanghajské gigafactory. Vedení hlavních výrobních centrech přebírá v době, kdy se připravuje na uvedení svého modelu Cybertruck a modernizované verze sedanu Model 3. rovněž uvedla, že vyvíjí levnější elektromobil, další podrobnosti k plánu však neposkytla.



Člen správní rady Tesly James Murdoch v listopadu řekl, že společnost nedávno identifikovala možného Muskova nástupce, jeho jméno však neuvedl.