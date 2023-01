Rozbřesk: Německo hlásí historicky nejvyšší zaměstnanost a napjatý trh práce. Hraje do karet jestřábům v ECB

Jak výrazně bude muset ECB v tomto roce ještě zpřísnit měnovou politiku, záleží do značné míry na napětí na trhu práce. Pokud by v reakci na vysokou inflaci a další problémy spadla Evropa do hlubší recese vedoucí k výraznějšímu nárůstu nezaměstnanosti, bylo by pravděpodobně o vysokou inflaci “postaráno” a ECB by si nemusela dělat velké starosti. Poslední čísla z Německa však nic takového nenaznačují. Hospodářství sice podle našeho názoru míří do recese, čísla z trhu práce však stále zůstávají silná.

Index nákupních manažerů v průmyslu včera ukázal, že německé firmy přes slabší produkci a nové objednávky stále nabírají nové pracovníky a zaplňují neobsazená pracovní místa. Pozitivní obrázek doplnily včera i výsledky zaměstnanosti - německý statistický úřad ukázal, že v největší evropské ekonomice pracovalo historicky nejvíce zaměstnanců od sjednocení v roce 1990 (45,9 milionu zaměstnanců). A Německo není rozhodně jediné, kde situace na trhu práce zůstává relativně napjatá. I proto na začátku podzimu nezaměstnanost v eurozóně dál klesala a dosáhla nového historického minima (6,8 %).





Je sice pravda, že čísla z trhu práce zpravidla reagují na přicházející ekonomickou kontrakci s určitým zdržením, a tak ochlazení uvidíme až se zpožděním. Poslední průzkumy mezi podniky v průmyslu napříč EU však ukazují, že podnikatelská nálada se začala stabilizovat (PMI jsou na tříměsíčních maximech). Navíc o to, jak výrazně se promítne energetický inflační šok do mzdových vyjednávání a střednědobých inflačních očekávání, se hraje právě teď. A historicky nízká míra nezaměstnanosti bezesporu zvyšuje vyjednávací sílu zaměstnanců a proinflační rizika. I proto nebude moci ani na začátku nového roku ECB ponechat nic náhodě a čeká nás tak další utahování měnových kohoutů.



TRHY



Koruna

Česká koruna zažívá pozitivní start do nového roku. Silná čísla z německého trhu práce a relativně lepší PMI za prosinec se líbí euru na frontě s dolarem a to zase hraje do karet české měně. Na pořádné obchodování však zatím ještě nedošlo a ze současných úrovní by pravděpodobně prostor pro zisky české měny neměl být výrazný. Dnes ministerstvo financí oznámí výsledek státního rozpočtu za rok 2022, který pravděpodobně skončí o něco lépe než plánovaných 375 miliard korun (schodek v listopadu činil 337,1 miliardy).



Eurodolar

Skutečné obchodování začíná v tomto roce až dnes, a to nejen proto, že se připojují i americké trhy. Pro eurodolar budou dnes podstatné inflační údaje z Německa za prosinec. Ranní nízký údaj ze Severního Porýní-Vestfálska naznačuje, že by prosincová inflace mohla být nižší, než kolik odhaduje trh. Výrazně nižší inflace by pak nemusela hrát do karet euru, neboť sázky na agresivní politiku by se mohly snížit.