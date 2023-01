Evropské tituly dnes hledají svůj směr

Evropské akcie se dnes po třídenním růstu pohybují kolem svých včerejších zavíracích hodnot. Během dopoledne tituly pevninské Evropy zprvu tlačila dolů negativní data německého dovozu a vývozu, poté však vyšel index cen produkce (neboli PPI) za eurozónu pod očekáváním (analytický konsenzus očekával meziročně údaj 27,5 %, zatímco zveřejněno bylo 27,1 %), což mělo na vývoj evropských titulů pozitivní vliv. Tento údaj vypovídá o konkurenceschopnosti výrobců a je důležitý proto, že změny v PPI se také většinou promítají do indexu spotřebitelských cen, ten bude za eurozónu zveřejněn již zítra v 11h, a tak se zde objevila indikace, že by evropská inflace zítra mohla být nižší, než se původně předpokládalo.



Denní bilance indexu DAX nepřekračuje řád desetin procenta, zatímco širší index STOXX Europe 600 roste o 0,15 % a britský FTSE 100 přidává 0,5 %.



Britský výrobce oblečení a obuvi, společnost (NXT), sice upozornila, že se v nadcházejících měsících může Spojené království dostat do recese, ale zároveň bylo zveřejněno i to, že po překvapivě silném konci roku vydělala výrazně více než se očekávalo. Její akcie na tuto informaci reagují růstem o více než 7 %.

Hlavnímu indexu pražské burzy PX se daří dobře, roste o 0,8 %, téměř jako její nejobchodovanější titul . Akcie přidávají 1,2 % a titul Pilulka Lékárny roste po představení předběžných výsledků za loňský rok o více než 7 %.



