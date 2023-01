Rozbřesk: Česká koruna pod 24,00 EURCZK. Co čekat dál?

Česká koruna se včera na chvíli dostala pod psychologickou hranici 24,00 EUR/CZK a ukazuje, že na začátku roku přeladila na “překvapivě” pozitivní vlnu. Hlavním důvodem optimismu je podle nás nadále na prvním místě překvapivě teplé počasí, které v posledních dnech tlačí dolů ceny energií a výrazně snižuje pravděpodobnost dalšího vyhrocení energetické krize.

Zásobníky plynu zůstávají vysoké a cena plynu i elektřiny dál klesá hlouběji pod českou vládou garantované stropy. To se všem středoevropským měnám líbí. Vedle toho v prosinci pomáhal koruně pokles amerických výnosů a globální ztráty amerického dolaru - právě rostoucí sázky na růst amerických sazeb a silný dolar naháněly v uplynulém roce rizikovým aktivům včetně středoevropských měn největší strach. Příznivější globální prostředí (teplejší počasí, slabší dolar) v kombinaci s čitelnější ČNB (jasně deklarující závazek korunu bránit) jsou v tuto chvíli hlavním důvodem překvapivých zisků české měny.

Zejména v první polovině roku však globální sentiment může zaznamenat ještě značné obraty a volatilitu. Značnou část zimy máme ještě před sebou a dnešní teplé počasí se může rychle měnit (letošní zima je z hlediska dostupnosti energií v Evropě s vysokou pravděpodobností zajištěna, může se však hrát o forwardové ceny energií na příští zimu). Navíc dnes podle našeho názoru trhy spíše podceňují ochotu jak Fedu, tak i ECB, jít se sazbami v první polovině roku vzhůru. Více jestřábí politika hlavních centrálních bank pak také může na středoevropské trhy vracet občasné prodejní tlaky a bránit dalším ziskům české měny.

Na druhé straně je ovšem na straně koruny časem “otestovaný” závazek ČNB bránit českou měnu proti “nadměrným” ztrátám v okolí 24,70 EUR/CZK. Přítomnost tohoto závazku bude i nadále otupovat jakékoliv pokusy o výraznější ztráty a může tak korunu držet po většinu prvního pololetí v relativně dobré náladě. Zrušení devizového závazku předpokládáme až v druhé polovině roku, a to ve chvíli, kdy se ČNB bude připravovat na první pokles úrokových sazeb.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se včera dostala pod 24,00 EUR/CZK na vlně optimismu spojeného s dalším poklesem cen energií v Evropě i relativně dobrou náladou na akciových trzích (danou mimo jiné lepším výsledkem PMI v eurozóně).

V nejbližších dnech se podle našeho názoru může koruna pokoušet své zisky rozšířit a atakovat maxima z roku 2011 na úrovních okolo 23,90 EUR/CZK. Prostor pro další zisky v průběhu prvního pololetí (jak vysvětlujeme v úvodním textu) však považujeme za omezený.



Eurodolar



Eurodolar zůstává v novém roce volatilní. Včera se o vzrušení na trhu již nestarala inflace, ale konjukturální data. Dopoledne to byly nejprve pozitivní revize podnikatelských nálad v eurozóně, které citelně pomohly euru. Naopak odpoledne to byly americké údaje z trhu práce, které spolu se zápisem z posledního zasedání Fedu přivodily lehkou korekci zpět. Celkově však jsou velmi podstatná data z amerického trhu práce, která ukazují na to, že počty nově otevřených pracovních pozic jsou stále velmi vysoké, což v kombinaci s nízkou nezaměstnaností (bude zveřejněna zítra) bude udržovat ve hře zvýšení sazeb Fedu o dalších 50 bps na únorovém zasedání. To může dolar udržovat relativně silným, a to minimálně do zveřejnění prosincové americké inflace (příští týden).



Regionální Forex

Polská centrální banka v souladu s očekávání ponechala úrokové sazby beze změny, přičemž jak se dalo očekávat, tak se ani následný komentář NBP prakticky nezměnil. Zlotý na rozhodnutí nijak zásadně nereagoval, ale v kontextu všeobecně dobré nálady v regionu zpevňoval. Ve střední Evropě přitom z poklesu ceny plynu nejvíce profituje forint, když měnový pár EUR/HUF již poklesnul hluboce po hranici 400.