Základním scénářem ČNB jsou stabilní sazby, Goldman Sachs tento týden propustí 3 200 zaměstnanců a futures jsou zelené

Futures na evropské akciové indexy: EuroStoxx 50 +0,5 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,5 %.

Guvernér ČNB Michl říká, že základním scénářem jsou stabilní úrokové sazby. Česká inflace dosáhne 20 %, ale do konce letošního roku výrazně zpomalí na 10 % a v příštím roce na cca 2 %. Sazby mohou podle guvernéra vzrůst, pokud porostou poptávkové tlaky. Silná koruna pomáhá podle něj inflaci zkrotit. Člen rady ČNB Holub říká, že by preferoval mírně přísnější měnovou politiku.



Morgan Stanley snížila rating na „underweight“ s cílovou cenou 690 Kč proti předchozí ceně 1 010 Kč.

Nedělní debata kandidátů na prezidenta v České televizi (ČT) neočekávaně vyvrcholila oznámením odborového předáka Josefa Středuly, že odstupuje z voleb, a to ve prospěch někdejší rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové.

Úvěry v cizí měně (hlavně v EUR) tvořily ke konci roku 2022 rekordních 46 % podnikových úvěrů, říká ekonom ČBA Seidler.



Ministr financí Stanjura zvažuje nahrazení 10% a 15% daně z přidané hodnoty jednotnou daní ve výši 13 % nebo 14 % pro všechny dotčené položky. Změna by měla zvýšit příjmy státního rozpočtu a celý systém zjednodušit.



Úřad práce dnes zveřejní údaje o nezaměstnanosti v prosinci. V předchozích měsících nezaměstnanost stagnovala, v listopadu byla 3,5 procenta, stejně jako v říjnu a v září. V prosinci by ale podle odborníků měl začít růst nezaměstnanosti kvůli sezonním vlivům i kvůli ochlazení poptávky.



Americká investiční banka hodlá propustit zhruba 3200 zaměstnanců. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. na konci září zaměstnávala přes 49.000 lidí. Také podle zdroje agentury Reuters se předpokládá, že banka zruší přes 3000 pracovních míst. Tento zdroj nicméně upozornil, že o konečném rozsahu propouštění firma ještě nerozhodla.



Chmurné předpovědi pro obzvláště krutou zimu v Evropě nakonec nemusí vyjít. Mírnější teploty, širší výběr dodavatelů energie a snahy omezit poptávku pomáhají kontinentu odvrátit některé z nejhorších scénářů. Německý ministr hospodářství Robert Habeck, který hraje klíčovou roli v reakci své země na krizi, říká, že rozpad evropského průmyslu se zdá být odvrácen. Prudké ceny energií, částečně vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu loni v únoru, už Evropu stály téměř 1 bilion dolarů.



Turecko podle premiéra severské země žádá výměnou za ratifikaci své nabídky na členství v NATO od Švédska příliš mnoho. Ankara chce věci, které Švédsko nemůže nebo nechce splnit, řekl vůdce Ulf Kristersson účastníkům nedělní konference o místní bezpečnostní politice. Turecko se ohradilo proti snahám Švédska a Finska o vstup do NATO s tím, že země musí udělat v boji proti terorismu více, včetně vydávání lidí, které Turecko obviňuje z teroristických vazeb. Přibližně 28 ze 30 zemí NATO ratifikovalo jejich vstup do bloku. Kromě Turecka je nerozhodné také Maďarsko.



V brazilském hlavním městě Brasília v neděli večer SEČ vtrhli do budov státních institucí demonstranti, kteří nesouhlasí se zvolením Bolsonarova nástupce Luly. Ten do funkce nastoupil teprve minulý týden. Bolsonarovi podporovatelé se dostali do budov parlamentu, nejvyššího soudu a prezidentského paláce Planalto, nad kterými pak po několika hodinách bezpečnostní složky opět získaly kontrolu. Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro odsoudil nedělní útok svých příznivců na budovy státních institucí v metropoli Brasília. Brazilský nejvyšší soud v souvislosti s vpádem demonstrantů rozhodl o dočasném odvolání guvernéra hlavního města Ibaneise Rochy.