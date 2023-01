Medvěd z Wall Street Wilson: Akciím hrozí prudší pokles, než očekávají pesimisté. Podceňují riziko recese

Americkým akciím hrozí mnohem prudší pokles, než mnozí pesimisté očekávají. A přízrak recese největší roční propad od globální finanční krize pravděpodobně ještě znásobí, domnívají se stratégové .



Michael Wilson, dlouhodobě jeden z nejhlasitějších medvědů na amerických akciích, řekl, že zatímco investoři jsou ohledně vyhlídek na hospodářský růst obecně pesimističtí, odhady firemních zisků jsou stále příliš vysoké a prémie za akciové riziko jsou nejnižší od začátku roku 2008. To naznačuje, že S&P 500 by mohl klesnout mnohem níže než na 3 500 až 3 600 bodů, které trh aktuálně odhaduje v případě mírné recese.

"Konsenzus by mohl být správný ohledně směru, ale nesprávný, pokud jde o velikost," uvedl Wilson a varoval, že by tento benchmark mohl dosáhnout dna okolo 3 000 bodů, což je asi 22 % pod současnou úrovní. Z tohoto důvodu stratégové doporučují investorům, aby prodávali index S&P 500 na 3 900 bodech před tím, než přijde další slabá výsledková sezóna. Ta podle nich bude přehlídkou špatných zisků.



Jedním z faktorů, který určuje Wilsonův medvědí názor, je dopad vrcholící inflace. Americké akcie minulý týden posílily v naději, že mírný pokles cenových tlaků by mohl dát Fedu prostor k případnému zpomalení navyšování úrokových sazeb. Wilson však varoval, že zatímco vrchol inflace podpoří dluhopisové trhy, „je také velmi negativní pro ziskovost“. A tak stále očekává, že marže budou do roku 2023 zklamáním.



A není sám, kdo se domnívá, že očekávání u firemních zisků jsou příliš optimistická. Podle stratégů z tlak na ziskové marže, změny v americké dani z příjmu právnických osob a pravděpodobnost recese zastíní pozitivní dopad znovuotevření čínské ekonomiky. Stratégové v čele s Binky Chadhou rovněž očekávají, že zisky v USA v roce 2023 klesnou. Přesto uvedli, že akcie by se mohly po výprodejích na konci roku a nízkých pozicích investorů během výsledkové sezóny za čtvrté čtvrtletí zotavit. Tento názor je však v rozporu se zjištěními nejnovějšího průzkumu MLIV Pulse, který ukázal, že účastníci trhu se připravují na ponurou sezónu, která v příštích několika týdnech zatlačí index S&P 500 níže.

Výsledková sezóna začíná v pátek výsledky velkých bank, včetně Chase a .



Zdroj: Bloomberg