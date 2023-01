Právě vidíme ukázku hladkého přistání, domnívá se ekonom

Inflace klesá, zatímco ekonomická aktivita nijak dramaticky neklesá, spíše zůstává stabilní. Pro CNBC to řekl Torsten Slok, ekonom z Apollo Global Management, podle kterého je taková situace „definicí hladkého přistání“.



Podle Sloka se tak stále nedostavuje recese, o které se již nějakou dobu hovoří. Na trzích sice panuje „tendence směrem k recesi“, ale v reálné ekonomice patrná není. Zřejmé je to například z vývoje na trhu práce. Celkově tedy hlavní ekonom Apollo Global Management hodnotí situaci pro akcie jako pozitivní. Bude ale americké centrální bance stačit klesající inflace, která se stále nachází vysoko nad cílem?



Slok v odpovědi připomněl slova šéfa Fedu Jaye Powella. Ten totiž sdělil, že Fed bude pokračovat v utahování monetární politiky až do chvíle, dokud se inflace „výrazně neposune směrem k inflačnímu cíli“. Jde tedy o to, co se myslí slovem „výrazně“. Slok poukázal na konsenzus, podle kterého by se inflace v polovině tohoto roku měla pohybovat u 4 %. A na konci roku by měla dosahovat 3 %. Bude to stačit?



Trhy se podle ekonoma nyní domnívají, že sazby Fedu budou v polovině roku na vrcholu ve výši 5 %. To znamená, že podle trhů je centrální banka jen 5 – 6 měsíců od konce zvedání sazeb. Pro samotný Fed by to pak znamenalo, že bude velmi citlivý na nová ekonomická data a zejména na ta přicházející z trhu práce.



V souvislosti s pracovním trhem Slok připomněl, že dochází k poklesu tempa růstu mezd. Pokud bude tento trend pokračovat, ukazovalo by to na úspěch dosavadní monetární politiky a na posun ke zmíněnému inflačnímu cíli. Tržní konsenzus pak podle Sloka rozhodně nepočítá s hlubší recesí ani s dramatičtějším poklesem na straně zisků obchodovaných firem.



Letos se pak na trhu diskutuje zejména o tom, jak rychle inflace klesne a kdy Fed přestane zvedat sazby. Jde o velký rozdíl oproti minulému roku, kdy se hovořilo hlavně o tom, kdy inflace přestane růst. Z tohoto pohledu je tedy nejistota letos výrazně nižší a to by mělo ve srovnání s minulým rokem pomáhat rizikovým aktivům včetně akcií, míní Slok.



Zdroj: CNBC