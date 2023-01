Zápis Fedu je varováním pro investory, aby nepodceňovali snahu držet sazby vysoko. Futures jsou dnes v červeném

Fed bude muset pokračovat v restriktivní měnové politice a varoval investory před podceněním jeho vůle držet úrokové sazby po nějakou dobu vysoko. Americký internetový obchod hodlá zrušit kolem 18.000 pracovních míst. Guvernér ČNB Aleš Michl v komentáři pro MF Dnes řekl, že ČNB úrokové sazby ponechá vyšší po delší dobu než v minulých 10 letech, aby podpořila spoření a investice a futures na evropské akciové indexy jsou dnes červené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,2 %.

Dluhová služba ze státního dluhu letos vzroste na 70 mld. Kč z 49,7 mld. Kč v loňském roce a z 42,2 mld. Kč v roce 2021. Prognóza očekává další zvýšení na 85 mld. Kč v roce 2024 a na 100 mld. Kč v roce 2025.



Dceřiná společnost České spořitelny zaznamenala 20% meziroční nárůst lidí, kteří předčasně ruší penzijní spoření, aby pokryli své výdaje.



Guvernér ČNB Aleš Michl v komentáři pro MF Dnes řekl, že ČNB úrokové sazby ponechá vyšší po delší dobu než v minulých 10 letech, aby podpořila spoření a investice.



Představitelé Fedu v prosinci uvítali říjnový pokles inflace, zdůrazňovali ale, že bude zapotřebí podstatně více dat pro to, aby si byli jisti, že inflace klesá trvale. Fed tak podle nich bude muset pokračovat v restriktivní měnové politice, ale tempo zvyšování sazeb by mělo podle všech zúčastněných zbrzdit, aby neohrozilo hospodářský růst. Zároveň bankéři varovali investory před podceněním jejich vůle držet úrokové sazby po nějakou dobu vysoko. Trhy totiž naceňovaly snížení sazeb ve druhé polovině roku 2023 a zápis Fedu z posledního jednání FOMC (13. až 14. prosince) naznačuje frustraci, že to podkopává snahu centrální banky o snížení cenových tlaků. Centrální banka zpomalila zvyšování sazeb už v prosinci. Základní úrokovou sazbu zvýšila o půl procentního bodu do rozpětí 4,25 až 4,50 procenta. Předtím zvýšila úrokové sazby čtyřikrát za sebou o 0,75 procentního bodu. Šéf Fedu Jerome Powell tehdy slíbil další zvyšování sazeb.



Zástupci vlád Evropské unie včera doporučili, aby pasažéři leteckých společností měli na linkách z Číny do zemí Evropské unie před nástupem do letadla negativní test na covid-19 ne starší než 48 hodin. Oznámilo to švédské předsednictví EU. Peking se chystá uvolnit cestovní omezení navzdory sílící vlně koronavirové epidemie v Číně, která má nyní plné nemocnice.



Americký internetový obchod hodlá zrušit kolem 18.000 pracovních míst. Ve zprávě zaměstnancům, která byla zveřejněna na webu firmy, to uvedl generální ředitel společnosti Andy Jassy. po celém světě zaměstnává přes 1,5 milionu lidí. Působí také v České republice, kde zaměstnává několik tisíc lidí. Ze zprávy vyplývá, že propouštění se dotkne i zaměstnanců v Evropě.



Britský provozovatel kin Cineworld Group zavřel 23 kin a další uzavírky chystá. S odkazem na dnešní vyjádření právního poradce při restrukturalizačním slyšení o tom informovala agentura Bloomberg. Firma loni v září požádala ve Spojených státech o bankrotovou ochranu před věřiteli.

Prodej motorových vozidel ve Spojených státech se loni snížil o osm procent na 13,9 milionu vozů, což byl nejnižší údaj od roku 2011, kdy se ekonomika zotavovala z recese. Automobilový průmysl zbrzdil nedostatek čipů a dalších dílů. Letos by podle analytiků prodej mohl vzrůst.