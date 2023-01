Rozbřesk: Důležitý hlas z Fedu dává trhu důležitý vzkaz

James Bullard - americký centrální bankéř z regionálního Fedu v St. Louis - je známý tím, že jeho komentáře fungují často jako důležité vpřed hledící signály pro trh. Včera se Bullard snažil trhům a ostatním sdělit, že navzdory relativně pesimistickým očekváním si americká ekonomika vede v poslední době velmi dobře a dokonce se její růst pohybuje nad poteciálem. A to je přesně oč tu běží.

Řada tzv. měkkých dat jako jsou podnikatelské či spotřebitelské nálady sice naznačují, že je americký růst přinejlepším mdlý, avšak tvrdá data hovoří zcela jinou řečí. A tom byl i tento týden, kdy zářila především data z trhu práce. Ať se podíváme na počty otevřených nových pracovních pozic, na přírůstek nových pracovních míst v soukromém sektoru či týdenní statistiky ohledně počtu (nových či pokračujících) žádostí o podporu - vše jednoznačně ukazuje na to, že trh práce je stále ve velmi dobré kondici. Dnešní oficiální čísla z trhu práce za prosinec přitom zřejmě nebudou jiná a budou jen potvrzovat Bullardovo pozitivní hodnocení americké konjuktury.Tím se obloukem dostáváme zpátky k Fedu a jeho politice. Američtí centrální bankéři sice mohou kvitovat zpomalující inflaci a klesající inflační očekávání, ale příliš utažený trh práce je stále tlačí k tomu, aby pokračovali ve zvyšování oficiálních úrokových sazeb a především aby nepřipustili další uvolnění finančních podmínek (čti posílení akcií, pokles kreditních marží a/nebo oslabení dolaru). Americká ekonomika tak čelí paradoxní situaci, kdy na jedné straně se zdá, že je na nejlepší cestě se vyhnout byť i technické recesi, avšak na straně druhé pokračující silný růst nutí Fed k agresivními utažení měnové politiky. Pokud by se tak stalo a Fed to přepálil a přivodil Americe recesi, tak by to nebylo ani poprvé, ani naposled. Důležité by však bylo, aby eventuální tvrdá přistání americké ekonomiky nebylo spojeno s výraznější finanční nestabilitou. Například takovou jakou si pamatujeme z krizového roku 2008 či z několik měsíců staré britské zkušenosti, kdy zkolaboval trh vládních dluhopisů, resp. systém tamních penzijních fondů.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se během včerejšího obchodování vyšplhala zpět nad psychologickou hranici 24,00 EUR/CZK. Návrat averze k riziku v souvislosti s nad očekávání dobrými daty z amerického trhu práce (viz úvodník)nesvědčí rizikovým aktivům, včetně koruny. I dnes může být vývoj na korunovém trhu ovliněn oficiálními daty z amerického trhu práce (14:30), která potvrdí jeho přetrvávající napjatost. Z tuzemských makro čísel stojí dnes za zmínku výsledek obchodní bilance za listopad a také průmyslové a stavební výroby za stejný měsíc, jež naznačí kondici tuzemské ekonomiky v závěru minulého roku.



Eurodolar

Silná čísla z trhu práce spolu s relativně jestřábími výroky amerických centrálních bankéřů přispěly k tomu, že dolar na počátku roku rozšiřuje svoje zisky.

A medvědí náladu na eurodolaru mohou povzbudit i dnešní data - konkrétně výrazně nižší inflace v eurozóně za prosinec a solidní statistiky z amerického trhu práce (mezi těmito daty je třeba si dát pozor na údaje o mzdách). Ani tím však seance nekončí, neboť později odpoledne budou ve hře data za podnikatelskou náladu v amerických službách (ISM).



Regionální Forex



Akcie

Z včerejších korporátních zpráv můžeme zmínit propad automobilky Tesla, která odepsala 2,9 % po propadu svých čínským prodejů automobilů na pětiměsíční minimum. Amazon představil plány na větší propouštění (trend, kterým se management snaží kontrolovat náklady v posledních měsících), ani to mu ale nepomohlo k ziskům v dnešní obchodná seanci a ztratil 2,4 %.