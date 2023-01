Ujel Japoncům vlak elektromobility?

Japonské automobilky byly zpočátku v čele posunu k elektromobilitě, příkladem může být Nissan a jeho vůz Leaf. Postupně ale došly k názoru, že trh nepůjde dopředu tak rychle, jak se původně domnívaly. Začaly se proto zaměřovat na jiné oblasti a nyní zaostávají, co se týče elektromobilů.



Na Bloombergu o změně pozic japonských automobilek hovořil Bruce Einhorn, který poukázal na současnou jedničku Teslu, za níž se nachází čínská BYD. Za ní figuruje SAIC, a Geely. Podle experta navíc japonské automobilky „nebudou mít mnoho nových modelů ještě několik let“. Přitom se očekává, že půjde o období prudce rostoucí poptávky po elektromobilech.



Einhorn zmínil ohlášené plány japonských firem, které hodlají provést investice do baterií a souvisejících technologií v řádu bilionů jenů. Jenže jejich dokončení bude trvat roky a „konkurence dělá stejné věci a rychleji“. V několika málo letech tak podle experta na silnicích neuvidíme moc nových japonských elektromobilů. Postupně se to může změnit, otázkou je ale chování spotřebitele. „Bude trpělivě čekat, až jeho oblíbená japonská automobilka přijde se svým elektromobilem, nebo přejde jinam?“



Expert poukázal na rozdíly ve výrobě elektromobilů ve srovnání s produkcí vozů se spalovacím motorem. Podle něj znamenají, že japonské automobilky nebudou moci využít některé své silné stránky, které souvisejí s výrobou tradičních aut. Výhodu už podle Einhorna mají čínské společnosti, které mimo jiné využívají možnost větší komoditizace při výrobě elektromobilů.



Výhodou mohou být u japonských společností jejich silné značky a zkušenosti, „o kterých by čínské firmy mohly jen snít“. Pro japonské automobilky také hovoří jejich globální přítomnost a „neměli bychom je tudíž odepisovat“. Nicméně, jak bylo uvedeno, nyní „jsou pozadu“. O japonských elektromobilech hovořili i na Yahoo Finance, kde poukazovali na spolupráci mezi Hondou a . Jejím výsledkem je elektromobil Afeela. Podle Yahoo stojí za vozem hlavně , spíše zajišťuje výrobu:





Zdroj: Yahoo Finance



Afeela by měla mít „minimalistický design se zaměřením na řidiče“. Mimo jiné disponuje 45 kamerami a senzory a tudíž mírou autonomie, která by měla umožňovat i autonomní řízení ve městech. Rovněž u tohoto vozu ale bude muset řidič převzít kontrolu v případech, kdy mu to vůz řekne. Nepůjde tedy o autonomii plnou, která je podle Yahoo „vzdálena ještě řadu let“.



