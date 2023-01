Poslouchejte raději dluhopisový trh, a ne Fed, radí Jeffrey Gundlach a doporučuje portfolio s převahou dluhopisů

Podle prominentního dluhopisového manažera Jeffreyho Gundlacha by investoři, kteří se snaží odhadnout, jak se budou dále vyvíjet úrokové sazby, měli věnovat pozornost trhu s dluhopisy spíše než Fedu.



„Po více než 40 letech mých zkušeností v oblasti financí důrazně doporučuji, aby investoři sledovali, co říká trh, než to, co říká Fed,“ řekl tento investiční ředitel DoubleLine Capital LP v úterním internetovém vysílání.



Řada představitelů Fedu naznačila, že zvýší svůj cíl na více než 5 % a po určitou dobu jej tam udrží. Aktuálně se cílové rozmezí pohybuje mezi 4,25 % až 4,5 %. Trhy se ale zdají být mnohem skeptičtější. Swapy v současnosti dosahují maxim nižších než 5 %, což naznačuje, že tvůrci politik ve skutečnosti začnou sazby znovu snižovat před koncem roku, když se projeví tlaky americké recese.

Po nedávných údajích, které ukázaly zmírnění růstu mezd v USA a kontrakci v sektoru služeb, se výnosy státních dluhopisů propadly. Podél výnosové křivky se obchodují pod aktuálním rozpětím Fedu, přičemž i dvouletý dluhopis je těsně pod 4,25 %. Také upozornil na inverzi výnosové křivky, která v minulosti úspěšně předpovídala propady ekonomiky. Převrácené výnosové křivky vždy relativně brzy vedly k recesi, řekl a dodal, že „u mnoha dluhopisových strategiích je obrovský růst“.

Dluhopisy jsou podle Gundlacha atraktivnější než akcie a investoři by právě teď měli upřednostňovat portfolio, které obsahuje ze 60 % dluhopisy a z 40 % akcie, spíše než opačný, tradičnější mix 60/40, který přiděluje větší podíl akciím.



Minulý týden na Twitteru Gundlach uvedl: „Neexistuje žádný způsob, jak by Fed mohl dosáhnout 5 %. Fed to nemá pod kontrolou. Trh s dluhopisy to má pod kontrolou."

— Jeffrey Gundlach (@TruthGundlach) January 7, 2023