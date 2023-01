Trhy opět podceňují inflaci, varují správci aktiv největších světových fondů

Někteří z největších světových správců aktiv, jako je , Fidelity Investments a Carmignac, varují, že trhy podceňují jak inflaci, tak horní výši amerických sazeb. Stejně jako před rokem.



Poté, co Wall Street téměř jednomyslně podcenila trajektorii inflace, jsou sázky obrovské. Globální akcie vymazaly 18 bilionů dolarů a americký trh s dluhopisy utrpěl nejhorší rok v historii. A přesto, alespoň při pohledu na inflační swapy, se opět očekává, že inflace bude relativně krotká a že během roku klesne směrem k 2% cíli Fedu. A peněžní trhy sázejí na to, že centrální banka začne sazby snižovat.





To podle Frederica Lerouxe, člena investičního výboru a vedoucího týmu francouzského správce aktiv Carmignac s 44 miliardami eur, žene trhy do další brutální jízdy, protože nedostatek pracovníků pravděpodobně vytlačí inflaci ještě výše, než se očekává. "Inflace tu zůstane," řekl Leroux v telefonickém rozhovoru. „Po krizi si centrální bankéři mysleli, že mohou rozhodovat o výši úrokových sazeb. V posledních dvou letech si ale uvědomili, že o ní nerozhodují oni, ale inflace."



Dodal, že jednou z největších chyb v nastavení cen na dnešním trhu je očekávání, že inflace v příštím roce klesne na 2,5 %, a doplnil, že svět vstupuje do makroekonomického cyklu srovnatelného s lety 1966 až 1980. V tomto období došlo k energetickým šokům, které dvakrát vyhnaly americkou inflaci do dvouciferných hodnot.



"Musíme žít ve velmi odlišném prostředí než dříve," uvedl Leroux. Zlato, japonské akcie a důvěryhodné, stabilní společnosti se podle jeho názoru vrátí, protože tu stále máme negativní reálné výnosy a centrální banky nebudou ochotny způsobit příliš mnoho problémů.





Představitelé Fedu ve čtvrtek zopakovali jestřábí postoj centrální banky a snažili se rozptýlit naděje na bezprostřední zvrat v jejich politice. V pátek hlavní ekonom Evropské centrální banky Philip Lane tento sentiment také zopakoval a prohlásil, že cenové tlaky zůstanou vyšší, i když se prudce rostoucí náklady na energie zmírní.

Analytici z Investment Institute skupiny také očekávají přetrvávající vysokou inflaci s jen malou nadějí, že recese podnítí Fed ke snížení sazeb. Místo toho očekávají, že Fed sníží rozpětí horní hranice při zvyšování sazeb, jakmile se vyjasní dopad ekonomického zpomalení, i když inflace zůstane nad 2% cílem banky.



„Centrální banky pravděpodobně během recese nepomohou rychlým snížením sazeb, které má dostat inflaci na cílovou výši. Základní sazby tak mohou zůstat vyšší déle, než trh očekává,“ napsal minulý týden tým analytiků včetně Jeana Boivina, šéfa Institutu. má na rozvinutých trzích podváženou pozici a před dlouhodobými státními dluhopisy upřednostňuje korporátní dluhopisy investičního stupně.

Ředitel globálního makrofinančního sektoru u Fidelity Investments Jurrien Timmer pro Bloomberg řekl, že inflace zůstává pro trhy klíčovým rizikem, protože Fed dal opakovaně jasně najevo, že chce, aby klesla až na 2% cíl, a ne aby se pouze zpomalil růst cen.



Ne všechny fondy s ním samozřejmě souhlasí. Nizozemský správce aktiv Robeco, který spravuje 246 miliard eur, zastává názor, že rok 2023 bude vrcholem sazeb, dolaru a také inflace. Důvodem je především je očekávání, že recese a neschopnost tvůrců politik provést měkké přistání podnítí snížení sazeb.



Ale Leroux z Carmignacu dodal, že zaměření trhu na potenciální otočku Fedu je slepá ulička protože nastane okamžik, kdy si investoři uvědomí, že inflace je vytrvalejší, než si mysleli. "V určitém okamžiku bude trh muset pochopit, že se blíží další zvýšení sazeb," dodal.



Zdroj: Bloomberg