Rozpačité inflační odpoledne na finančních trzích

Všechnu pozornost na sebe nejen dnes, ale už s předstihem, strhávala americká inflační data. Ta nakonec vyšla přesně podle očekávání a investoři moc nevědí, s co s tím. V zásadě se snaží držet předchozího pozitivního vývoje, ale ne všude se to daří. První nejistá reakce bývá po datech celkem běžná, tentokrát se však trhy kývají ze strany na stranu i v dalších hodinách po zveřejnění dat.



Eurodolar několikrát vyrostl a smazal zisky, aby je nyní znovu nabíral a obchodoval se u 1,0800. Výnosy amerických dluhopisů také několikrát změnily směr, načež se vracejí k poklesu pod včerejší úrovně. Co se týče akcií, ty evropské se tváří, že je jen tak něco nerozhází, takže přes dílčí zaváhání dál rostou. Londýn se blíží 1procentním ziskům. Amerika ale vypadá nerozhodná a hlavní indexy balancují kolem nulové změny. Zlato kopíruje pohyby eurodolaru a za dnešek je výš, ačkoli z maxim slevilo.



Ve stínu inflačních dat zůstala další velmi nízká statistika nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti. Patrick Harker z Fedu naznačil zpomalení růstu sazeb na 25 bps, ale také ujistil, že chce sazby dostat nad 5 procent, načež by měla přijít přestávka.



Koruna ráno přešla slabší domácí maloobchodní tržby. Během dne nereagovala ani na slova Jana Fraita z ČNB, podle něhož tu není žádný reálný důvod k výraznému oslabení měny.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:54 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.0404 0.0247 24.1128 24.0174 CZK/USD 22.2545 -0.3827 22.3785 22.1910 HUF/EUR 399.4964 0.2513 400.7807 397.2851 PLN/EUR 4.6993 0.2524 4.7000 4.6770

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2795 -0.0626 7.3008 7.2422 JPY/EUR 140.2550 -1.5305 141.8800 140.1580 JPY/USD 129.8615 -1.9588 131.8900 129.4850

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8889 0.4044 0.8896 0.8833 CHF/EUR 1.0030 0.1598 1.0070 1.0014 NOK/EUR 10.7294 -0.3113 10.7907 10.6979 SEK/EUR 11.3025 0.3614 11.3093 11.2302 USD/EUR 1.0802 0.4155 1.0838 1.0731

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4424 -0.3750 1.4529 1.4320 CAD/USD 1.3411 -0.0942 1.3460 1.3348