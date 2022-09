Akcie mohou jít nahoru i přes korekce ziskových očekávání, domnívá se ekonomka. Probíhají strukturální změny

Akciové trhy v reakci na poslední zvýšení sazeb nevěděly, co mají dělat. Rostly a zase klesaly, protože investoři jsou zmatení. Musí vážit výhled na straně inflace, sazeb, ale i dalšího růstu. Pro Bloomberg to uvedla Abby Joseph Cohen, která nyní působí na Columbia Business School a předtím po dlouhá léta pracovala jako stratéžka v .



Ekonomka připomněla, že od počátku letošního roku došlo k výraznému zvýšení výnosů po celé délce výnosové křivky. Investoři ale podle ní dnes kladou větší důraz na další vývoj ziskovosti a „panuje tu hodně zmatku“. Týká se to jak výhledu pro letošní rok, tak pro rok 2023. Analytici již snižují svá očekávání, ale Cohen připomněla, že dosavadní marže obchodovaných společností dosahovaly rekordních úrovní.







I kdyby tedy pokračoval pokles ziskových marží, podle ekonomky by dopad na akciový trh nemusel být dramatický. Jiné to ale může být s některými sektory. Cohen také patří k těm, kteří se domnívají, že valuace akciového trhu byly na konci minulého roku mimořádně vysoko. „Ukazoval na to téměř každý valuační model.“ Akcie tak byly nadhodnocené. Opak by platil pouze v případě, že by pokračoval ideální scénář s kombinací nízkých sazeb a rychlého růstu ziskovosti obchodovaných společností.



Kde se nacházíme nyní? Cohen uvedla, že v současné době leží valuace amerických akcií v indexu S&P 500 u historických průměrů, konkrétně se PE pohybuje kolem 16. „To není špatná pozice, i když vezmeme v úvahu růst sazeb,“ míní ekonomka. A k tomu uvedla, že během následujících několika měsíců by podle ní americké akcie mohly posílit o 5 – 10 % i v případě, že bude pokračovat korekce očekávaných zisků.







Cohen se také domnívá, že řada modelů používaných ve světě financí nyní nefunguje. Důvodem je jejich povaha, která stojí na cyklickém vývoji hospodářství. V současnosti ale podle ekonomky probíhají strukturální změny, které relevanci podobných cyklických modelů výrazně snižují. Platí to například o Phillipsově křivce. Inverze výnosové křivky pak podle expertky indikuje, že dluhopisové trhy věří v efektivitu monetární politiky americké centrální banky.



Zdroj: Bloomberg, Youtube