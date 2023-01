ČEZ vybírá technologii pro první modulární jaderný reaktor. Hotový by měl být v první polovině příští dekády

Energetická společnost chce během letošního a příštího roku dospět k výběru technologie pro první modulární jaderný reaktor v zemi. V současnosti spolupracuje se sedmi firmami, které technologie vyvíjí. Reaktor by měl vzniknout v Temelíně v první polovině příští dekády. zároveň už nyní vybírá lokality i pro další modulární bloky. Na dnešní tiskové konferenci po jednání sněmovního podvýboru pro energetiku to řekl člen představenstva Tomáš Pleskač. Podvýbor se dnes shodl na tom, že Česko se při postupující dekarbonizaci tuzemské energetiky bez jádra neobejde.



Připravovaný malý modulární reaktor, pro nějž v Temelíně už loni vyčlenil prostor, bude prvním takový projektem v Česku. Malé modulární reaktory jsou podle firmy skoro tak velké jako jaderné bloky v Dukovanech. Staví se ale snáz a rychleji než velké jaderné reaktory.



"V současnosti vybíráme z technologií, které jsou v nejpokročilejším stadiu vývoje ve světě. Máme uzavřeno sedm memorand se společnostmi, které jsou nejdál ve vývoji. Očekáváme, že během letošního a příštího roku se výrazně posuneme k výběru," řekl Pleskač. Reaktor by podle něj měl být hotový v první polovině příští dekády. Dříve společnost hovořila o roku 2032.



Kromě toho podle Pleskače pracuje také na výběru dalších vhodných lokalit pro další malé modulární reaktory. "V energetické koncepci České republiky jich bude potřeba víc," dodal Pleskač.



"Česká republika se při dekarbonizaci neobejde bez jaderné energetiky. Je na tom podpora vlády i sněmovny," řekl dnes po jednání podvýboru jeho předseda Róbert Teleky (KDU-ČSL). Připomněl, že stát v této souvislosti podporuje nejen výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech a v Temelíně, ale právě také přípravu nových modulárních reaktorů.



ČEZ připravuje také stavbu nového klasického reaktoru v Dukovanech. Společnost v závěru loňského roku obdržela tři nabídky, které nyní vyhodnocuje. Zájem mají francouzská společnost , jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse. Konkrétní podmínky nabídek firma neuvedla. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036.