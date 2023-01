Rozbřesk: MMF radí Česku: Zvyšte sazby a daně

Mezinárodní měnový fond (MMF) na konci minulého týdne publikoval své pravidelné hodnocení tuzemské ekonomiky. Doporučení je znovu celá řada a jak jsme již v případě Fondu zvyklí, důraz je kladen na strukturální politiky – nejen ve vztahu k trhu práce (v našem případě již tradičně), ale v čím dál větší míře také digitální a zelené tranzici. Z pohledu bezprostředního makroekonomického vývoje jsou však nejdůležitější doporučení směřována k ČNB – zvýšit sazby, resp. k vládě – zvýšit daně.



Tuzemská měnová politika by měla být dle MMF přísnější, tj. úrokové sazby by se měly zvýšit nad aktuálních 7 %. To by dle Fondu pomohlo k dřívějšímu návratu inflace k cíli a následně i umožnilo svižnější cyklus uvolňování měnové politiky. Z pohledu Fondu je rizikem současného vývoje scénář odkotvení inflačních očekávání, které by si vyžádalo daleko drastičtější zvýšení úrokových sazeb a celkově i výrazně vyšší makroekonomické náklady spojené se zkrocením inflace. Podobné argumenty zaznívají také z úst Tomáše Holuba, který je však v bankovní radě ČNB víceméně osamocen, a nelze tak čekat, že by na tom doporučení Fondu mělo něco změnit.



Směrem k rozpočtové politice pak MMF považuje její současné nastavení za dostatečně restriktivní vzhledem k vysoké inflaci a nízké nezaměstnanosti. Kritiku si však vysloužila některá mimořádná výdajová opatření v posledních letech, která měla být lépe zacílená a hlavně dočasná. Zcela konkrétně pak představitelé Fondu vládě doporučují obnovit míru zdanění fyzických osob na úroveň před zrušením tzv. superhrubé mzdy a znovu zavést také daň z nabytí nemovitosti, jakmile to podmínky dovolí. Tyto kroky by dle odhadu mohly do státního rozpočtu přinést více než 2 % HDP, tj. přes 100 mld. CZK a zásadně tak pomoci stabilizovat veřejné finance.



Celkově doporučení MMF dobře shrnují, kde se nachází krátkodobá a střednědobá rizika pro českou ekonomiku. Inflace sice bude dle našeho názoru tento rok na sestupné trajektorii, očekáváme ale vysokou míru perzistence, a proto hrozbu odkotvení inflačních očekávání nepodceňujeme. Konsolidace veřejných financí, ať již cestou posílení příjmové strany nebo omezením výdajů, je naproti tomu nutnou podmínkou pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejného dluhu, resp. způsob, jak se vyhnout dosažení tzv. dluhové brzdy na úrovni 55 % HDP, před kterou varuje Národní rozpočtová rada.



TRHY



Koruna

Česká koruna dále mírně posiluje a dostává se viditelněji pod hranici 24,00 EUR/CZK. Vzhledem k absenci zásadnějších domácích makro čísel se koruna veze na vlně pozitivního globálního sentimentu, resp. profituje z pokračujících ztrát dolaru. Bez významnější reakce nechal včera korunový trh rozhovor Kariny Kubelkové, členky holubičí většiny v rámci bankovní rady, která preferuje držet úrokové sazby po delší dobu stabilní na současné úrovni.



Eurodolar

Eurodolar se usadil u 1,09 podpořen dalšími relativně jestřábími výroky z ECB (Lagardeová, Vujčić) a vyčkává na další data. Těmi budou dnes indexy podnikatelských nálad PMI v eurozóně a USA. Pokud evropský kompozitní index PMI překoná náhodou zpět hranici 50 bodů, může to být pro euro další plus.



Regionální Forex

Dnes zasedá maďarská centrální banka (MNB) a bude řešit nastavení měnové politiky. Inflace překvapila v prosinci nižším než očekávaným číslem a forint významně zpevnil, což by MNB mělo uspokojit. Každopádně MNB hlavní úrokové sazby měnit nebude a komentář k rozhodnutí zůstane relativně jestřábí.