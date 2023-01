Tradingová ponaučení z roku 2022: Obchod s Alibabou

Minulý rok byl ve znamení největšího ročního poklesu od roku 2008 a po většinu roku mi tržní situace dávala za pravdu, že pro tradování jde o nejtěžší trh od roku 2011. Všechny investory obvykle zajímá jen pohled vpřed, výhled na dnešní den, na zítřek, na tento týden nebo na měsíc. Ale zastavit se a podívat se zpět, zanalyzovat své obchody (ať už chybné nebo správné) a zamyslet se nad svým obecným přístupem, investiční strategií, disciplínou nebo money managementem, může mít daleko pozitivnější efekt na váš PnL (Profit and Loss – výsledovka). Proto jsem si připravil sérii několika článků, které se budou zabývat reálnými tržními situacemi a reálnými obchody, které demonstrují, jak náročné někdy může být reálné rozhodování na burze, a jak situace, která je zpětně jasně čitelná, je v reálném čase vždy zahalena nejistotou. V rámci mých webinářů o tradingu jsme si řekli hodně teorie, mnoho konvenčního moudra od skutečných mistrů tradingu, avšak znalost pouček a pravidel ještě obvykle neznamená jejich systematické dodržování v praxi. A to je přesně to, proč je trading tak složitý.





Přechozí části seriálu:



Tradingová ponaučení z roku 2022: Trh má vždycky pravdu



Tradingová ponaučení z roku 2022: Dodržujte předem stanovenou strategii



Tradingová ponaučení z roku 2022: Nechytej padající nůž

Tradingová ponaučení z roku 2022: Trpělivost se vyplácí

V červenci se trhy krásně nadechly k přímo učebnicové rally na medvědím trhu, a tudíž jsem se v polovině bídného roku snažil být co nejaktivnější. U akcií Alibaba se mi líbil dvouměsíční obdélníček, kde došlo k prudkém odrazu od jeho spodní strany. K tomuto odrazu došlo po sérii poklesů, a navíc cena akcií Alibaba při tom vytvořila ukázkovou svíčkovou formaci kladivo. Měl jsem podezření, že i vzhledem k obecně pozitivní náladě na trhu dojde k prudkému odrazu někam na horní úroveň tohoto obdélníku. Situace vypadala následovně:





Pro potvrzení validity kladivové svíčky je nezbytné počkat si na závěr následujícího dne, zda cena dokáže uzavřít nad maximem svíčky tvořící kladivo (v tomto případě to byla hodnota 103,64 USD). Akcie Alibaby se následující den po tomto ukázkovém kladivu obchodovaly kolem 106 USD, což bylo výrazně nad maximem kladivové svíčky. Místo toho, abych si počkal na závěr nad touto úrovní, nakupoval jsem již v průběhu dne kolem 105 USD. Líbilo se mi, že se předchozí závěr udržel nad 50 i 100denním klouzavým průměrem, a zároveň jsem vnímal určitou psychologickou podporu kolem okrouhlého čísla 100 USD. Pozitivně vyznívala i celková nálada na trhu.

Nicméně akcie Alibaby v den nákupu nakonec zavřely pod maximem svíčky kladivo, což vlastně znamenalo, že daná formace kladivo nesplňuje podmínky pro nákupní signál. Nabízely se tak dvě varianty. Ta první byla přísná, ale férová, v podobě přiznání chyby a co nejrychlejšího zbavení se tohoto titulu. Druhou variantou bylo nezmatkovat a chovat se podle původního plánu s nastaveným stop lossem těsně pod 98 USD, což bylo minimum svíčky kladivo. Já jsem zvolil druhou variantu a za necelé dva týdny došlo k realizaci stop lossu.





Na následujícím grafu je vidět, jak to všechno vlastně dopadlo. Zároveň je vidět, že jasné jsou věci vždy až ex post. V době rozhodování a plánování se vždy pohybujeme v nejistotě a další vývoj je zahalen do mlhy.





Jaká ponaučení tedy tento neúspěšný obchod přinesl? Na první pohled zjevné ponaučení plyne z nedostatečné trpělivosti a předvídání, že signál bude potvrzen ještě před tím, než je skutečně potvrzen. Pokud máte nákupní setup, pro jehož potvrzení je důležitý nějaký vývoj v následující den, je nezbytné vydržet až dokud není setup potvrzený. Jednejte na základě toho, co udělá trh, ale ne dřív.

Druhé ponaučení není na první pohled tak zjevné, je subjektivní a spíše vychází z dané situace. V danou chvíli na trhu bylo dost příležitostí, kde se ceny akcií zvedaly z dna a formovaly zajímavé růstové formace (namátkově tam byla Natera, nebo Plug). Místo toho, abych se plně zaměřil na ty nejlepší setupy s největší pravděpodobností na úspěch, snažil jsem se chytat dno u titulu, kterému se příliš nedařilo. To jsou situace, kterým se chci do budoucna vyhýbat, když se chci hlavně zaměřovat na ty nejúspěšnější akcie s nejvyšším růstovým momentem. Pokud tedy máte na výběr mezi rozjetou a trápící se akcií, doporučuji vždy držet se té, která je již v laufu.

Ostatně klesající vývoj akcií Alibaba, který předcházel mému nákupu, měl své opodstatnění. U čínských akcií se v létě množily negativní zprávy, většinou spojené s politickým rizikem Číny, což nakonec poslalo tento titul až na 60 USD. Zároveň jsem se opět utvrdil v důležitosti stop lossu, když při jeho absenci bych zůstal viset půl roku ve ztrátové pozici.