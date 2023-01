Boeing vykázal ve čtvrtletí ztrátu navzdory vyšší poptávce po letadlech

Americký výrobce letadel vykázal ve čtvrtém čtvrtletí čistou ztrátu 663 milionů dolarů (14,5 miliardy Kč), a to navzdory vyšší poptávce po letadlech. Potýkal se s problémy v dodávkách a s nedostatkem pracovních sil. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení. Letecké společnosti a výrobci letadel těží z prudkého oživení letecké dopravy, která byla jedním z nejvíce postižených odvětví během pandemie covidu-19. Akcie firmy po výsledcích v premarketu klesají o 2,5 %.



Boeing vygeneroval ve čtvrtém čtvrtletí asi tři miliardy dolarů peněžního toku, tedy více, než předpokládali analytici. Za celý rok to bylo 2,3 miliardy dolarů. To představuje první pozitivní peněžní tok od roku 2018 před druhou ze dvou havárií letounů 737 MAX, při kterých zahynuly desítky lidí a společnost dostaly do dlouhodobé krize.



Boeing uvedl, že v roce 2023 plánuje dodat na trh až 450 úzkotrupých letadel 737 MAX a 70 až 80 širokotrupých letadel 787 Dreamliner. Společnost již dříve sdělila, že v roce 2023 vygeneruje volný peněžní tok tři až pět miliard dolarů.



Konečný výsledek ve čtvrtém kvartálu ovlivnily problémy v dodavatelských řetězcích a nedostatek zaměstnanců. Vedoucí pracovníci také váhali s navýšením produkce.



Tržby se ve čtvrtém čtvrtletí meziročně zvýšily na 20 miliard dolarů z 14,79 miliardy. Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali tržby 20,38 miliardy dolarů.