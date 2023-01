Růst akcií je zpět. Nová data dnes nebudou jen o HDP

Wall Street včera předvedla svou odolnost, když dokázala prakticky smazat úvodní ztráty. Směr nahoru následně podpořily výsledky Tesly, které se postavily proti slabým číslům či výhledům firem před ní. Dnes tak Evropa otevřela do plusu, přičemž mezi hlavními indexy se daří hlavně AEXu a CAC 40.

Kromě dalšího přídělu firemních čísel (Visa, , ...) si dnes o pozornost řekne americké HDP za čtvrtý kvartál. Jde o první zprávu, která obvykle mívá na trhy největší dopad. Třebaže jde o statistiku hledící na minulé tři měsíce, může ovlivnit očekávání investorů o dalším vývoji ekonomiky. Od HDP se čeká růst o 2,6 procenta za solidního přispění soukromé spotřeby, takže solidní výkon, který by mohl trhy utvrdit v předpokladu měkkého přistání.

Co je trochu paradox, ale čísla, která nám o aktuální situaci dnes mohou napovědět víc, se tolik sledovat asi nebudou. V rámci HDP to jsou investice, dále pak objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za prosinec. Obojí bude indikací kondice průmyslu, který chodí v rámci cyklu v čele a stihl nám už dodat pár negativních signálů. Jde tedy o příspěvek do debaty o možné recesi předtím, než příští týden dostaneme aktuálnější čísla (ISM).

Dále jde o týdenní žádosti o dávky v nezaměstnanosti. Ty zůstávají velice nízko, ale mezitím přibývají zprávy o propouštění ve velkých firmách. Logicky se tak nabízí sledovat, kdy začne jít o plošnější pohyb v rámci celé ekonomiky. Zatím nic takového nesledujeme, což podporuje Fed v jeho přísném přístupu.

Dluhopisové výnosy se dopoledne zvedají o pár bodů v Evropě i zámoří. Futures naznačují lehce pozitivní úvod pro americké akcie. Eurodolar se po růstu nad 1,0900 stahuje zpět k této hranici, celkově však kurz v posledních dnech opět začal mít lehce vzestupnou tendenci. Koruna pokračuje ve vytrvalém sbírání zisků a vůči euru se už obchoduje pod 23,80.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:04 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7887 0.0299 23.8171 23.7604 CZK/USD 21.8315 0.2411 21.8315 21.7575 HUF/EUR 388.6019 0.3663 389.4848 386.2503 PLN/EUR 4.7253 0.2378 4.7317 4.7130

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3915 -0.2195 7.4146 7.3895 JPY/EUR 141.5900 0.1007 141.7591 140.8742 JPY/USD 129.9510 0.3328 129.9930 129.3750

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8799 -0.0341 0.8815 0.8789 CHF/EUR 1.0019 -0.0384 1.0029 1.0007 NOK/EUR 10.7631 -0.4311 10.8232 10.7631 SEK/EUR 11.1611 0.1935 11.1663 11.1031 USD/EUR 1.0896 -0.1878 1.0930 1.0893

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4077 0.0282 1.4102 1.4027 CAD/USD 1.3397 0.0971 1.3408 1.3370