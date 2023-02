Evropská komise podpoří firmy tvořící zelenou ekonomiku jednodušší administrativou a rychlejším financováním

Evropská komise (EK) chce firmám, které tvoří takzvanou zelenou ekonomiku, zjednodušit administrativu a urychlit přístup k financování jejich projektů. Oznámila to dnes předsedkyně EK Ursula von der Leyenová, podle níž chce Brusel podpořit evropskou ekonomiku v reakci na masivní státní subvence, které svým firmám nabízejí hlavně Spojené státy a Čína. Komise podle ní do jara navrhne nové normy, které podporují produkci ekologických technologií a omezují závislost na dovozu surovin z Číny.



Unijní exekutiva chce také uvolnit pravidla pro státní podporu a vytvořit zvláštní "fond suverenity". To ale až po debatě s členskými státy, které nejsou v podpoře těchto plánů jednotné.



Evropské země se obávají, že budou kvůli bezprecedentnímu americkému plánu ekologických investic evropské firmy znevýhodněny a vyslyší pobídky z USA, kam začnou orientovat část své produkce. EU přitom dlouhodobě tvrdí, že chce být světovým lídrem v zavádění obnovitelných technologií.



"Chceme, aby zde toto odvětví zůstalo a prosperovalo. Lepší přístup k financím umožní našim výrobcům čistých technologií rychleji růst," prohlásila dnes šéfka unijní exekutivy.



Komise se proto chystá umožnit státní podporu například pro výrobu baterií, solárních panelů, tepelných čerpadel nebo větrných turbín. Mimořádný rámec pro státní pomoc má být dočasný a omezený, aby vyhověl námitkám řady členských zemí.



Brusel také chce, aby unijní země využily na podporu obnovitelných projektů až 250 miliard eur (5,9 bilionu Kč) z mimořádného fondu obnovy, z něhož zatím vyčerpaly jen malou část.



Lídři unijních zemí budou o dnešním plánu debatovat příští týden na mimořádném summitu. Teprve pak se komise chystá navrhnout zmíněné normy.