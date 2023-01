ESG se z části poškodilo samo, potenciál stále má

Na Yahoo Finance si všímají projevu Jaye Powella. Ten hovořil o tom, že Fed není a nebude subjektem, který by se podílel na politice zaměřené proti změnám klimatu. Na Yahoo k tomu dodali, že takzvané ESG investování zaměřené na aktiva, která by měla být v souladu s odpovědným přístupem k životnímu prostředí a společnosti, mělo minulý rok nevalné výsledky. O tématu pak hovořil zakladatel společnosti Stance Capital Bill Davis. Ten se domnívá, že ESG odvětví čelí určitým překážkám, které si navíc v některých případech způsobilo samo.



Davis si nemyslí, že by v současné době bylo těžké získat zájem investorů o ESG, ale poukázal na provázanost těchto investic s růstovými a technologickými akciemi. ESG fondy mají totiž často v těchto oblastech nadvážené pozice a jelikož tato část trhu minulý rok výrazně ztrácela, projevilo se to i na výsledcích zmíněných fondů. Růstovým akciím přitom neprospívá prostředí rostoucích sazeb a nadvážené pozice v této oblasti jsou tak podle investora právě problémem, který si odvětví způsobilo samo.





Davis hovořil rovněž o politizaci ESG investic, většina Američanů pak podle něj nemá představu o tom, co to ESG investování vlastně je. Část politické scény přitom nyní představuje pro ESG brzdu, nicméně podle experta to nakonec nebude „nic víc než jen hodně křiku“. Na udržitelnost pak budou klást stále větší důraz nejen investoři, ale i zaměstnanci firem, ty tak budou podle toho měnit své chování.



Graf ukazuje, kolik kapitálu mířilo směrem k fondům zaměřeným na udržitelné investice. Vrcholu bylo dosaženo v prvním čtvrtletí roku 2021. Zdaleka nejvyšší podíl přitom má na celkovém objemu kapitálu Evropa. Dna naopak bylo dosaženo ve třetím čtvrtletí minulého roku, podíl Evropy a USA byl v té době už přibližně stejný:





Davis na Yahoo uvedl, že dlouhodobá návratnost jeho fondů je vyšší než u celého trhu a mají přitom nižší riziko. Společnost vlastní akcie jako Howmet Aerospace, Kimberly Clark, Incyte či Otis Worldwide.



