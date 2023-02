ISM nahlodává naději na hladké přistání

Některá data naznačují, že americká ekonomika má šanci jen zpomalit do tzv. hladkého přistání, další ukazují na recesi. Průmysl přispívá hlavně do té druhé kategorie a lednový průzkum ISM ukazuje, že je ekonomika recesi stále blíž.

Hlavní ukazatel aktivity klesá na 47,4 bodu, zatímco se čekalo 48 po prosincových 48,4 b. Pokud budeme brát ISM jako indikaci recese, je aktuální číslo někde na hraně. Trend je však už skoro dva roky jednoznačně dolů, takže by se musel brzy zlomit, aby obavy zmírnil.

Důležitým subindexem, který patří mezi první náznaky síly poptávky v daném měsíci, je ten, co sleduje nové objednávky. V tomto případě vidíme další propad už na 42,5 bodu. Takové hodnoty spolehlivě předznamenaly posledních několik recesí. Pro připomenutí - neutrální hodnota ukazující stagnaci je 50.





Když se podíváme dál, průzkum naznačuje o něco výraznější pokles výroby, stagnaci zaměstnanosti a pokračující pokles cen. Ten je však mírnější než v prosinci.

Ve slovních odpovědích firem se negativní vyhlídky objevují zatím jen v některých sektorech. Výrobci dopravních prostředků začínají znovu více zmiňovat problémy s dodávkami dílů. Producenti elektrických zařízení mluví o globálním slábnutí poptávky v některých segmentech. Dost negativní je pak hodnocení v oblasti kovů a kovodělných výrobků, kde čteme o slabé poptávce, která obrátila prudce dolů, a špatném výhledu pro první pololetí. Naopak jiné sektory hodnotí situaci pozitivně, např. chemický průmysl, strojírenství, výrobci počítačů.





Na finanční trhy ISM velký dojem nedělá, čeká se na Fed. Ten může situaci zachránit "nedostatečně jestřábím" komentářem. Pokud ne, slabá data budou přičtena k tíži.

Dnes vyšla rovněž zpráva o otevřených pracovních pozicích za prosinec, která dodala překvapivě vysoká čísla, nad 11 mil. To znamená silný trh práce a motivaci pro Fed, aby zůstal jestřábí. Na druhou stranu lednový report ADP hlásí výrazné ochlazení v tvorbě nových pracovních míst mezi firmami, jenže při dopadu velmi špatného počasí (záplavy, sněhové bouře). Oficiální vládní data vyjdou v pátek a dost možná budou zatížena stejnými jednorázovými faktory. To nám aktuální vývoj na trhu práce halí do mlhy a těžko se pouštět do velkých závěrů.