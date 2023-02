Rozbřesk: ECB dnes přidá k dobru 50bps, ČNB ponechá sazby beze změny

Zatímco Fed včera zvýšil úrokové sazby o 25 bazických bodů, ECB dnes přidá k dobru rovnou 50bps. Pro trhy nepůjde o žádné překvapení, neboť centrální banka tento krok anoncovala již na svém prosincovém zasedání. Důležitější než samotný posun úrokových sazeb vzhůru bude tón, v jakém se ponese doprovodný komentář.



Předpokládáme, že na jestřábí rétorice z prosince nebude chtít ECB, potažmo Christine Lagardeová příliš měnit. Inflace sice v lednu zpomalila (na 8,5 % z 9,2 % meziročně), finální číslo se však ještě může změnit vzhledem k absenci německých dat. Co je však z pohledu ECB podstatnější, nepříjemně vysoká zůstává nadále jádrová inflace (5,2 %), jež zatím nemá tendenci ustupovat. Navíc, předběžný odhad HDP v eurozóně za poslední čtvrtletí 2022 překvapil pozitivně (0,1 % mezikvartálně), což implikuje spíše pozvolnější odeznívání domácích poptávkových tlaků ve srovnání s prosincovou prognózou ECB, která projektovala technickou recesi na přelomu minulého a tohoto roku.



Celkově máme za to, že ECB dnes potvrdí svůj forward guidance směrem k dalšímu 50bps zvýšení sazeb na březnovém zasedání a bude signalizovat zpřísnění měnové politiky i za tento horizont. Podobně jako trh vidíme terminální sazbu v tomto cyklu na úrovni 3,5 % ve druhém čtvrtletí 2023.



V případě ČNB se naopak žádná změna nastavení měnové politiky dnes nečeká. Dle většinového názoru bankovní rady je aktuální úroveň 7 % dostatečná k tlumení poptávkových tlaků a návratu inflace k cíli v průběhu roku 2024. Z pohledu trhů tak bude nejzajímavější nová prognóza, která by měla přinést rychlejší hospodářský růst a o něco vyšší inflaci. Samostatnou kapitolou pak bude výhled na kurz koruny, která je vůči euru aktuálně o více než 3 % silnější než v poslední prognóze. Mimoto čekáme, že bankovní rada na dnešním zasedání znovu zopakuje svůj závazek nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny.



TRHY



Koruna

Trhy po včerejším zasedání Fedu a tiskové konferenci J. Powella zalila vlna optimismu, která hraje do karet celé paletě rizikových aktiv, včetně koruny okupující úroveň 23,80 EUR/CZK. Ve střehu musí být korunový trh i dnes, kdy přijde na řadu zasedání ECB a ČNB (viz úvodník). Pokud nedojde ze strany ECB k jestřábímu překvapení, koruna by mohla další růst sazeb v eurozóně a tedy i zužující se úrokový diferenciál vstřebat bez významnějších problémů. Zároveň očekáváme, že ČNB zopakuje svůj závazek bránit nadměrným kurzovým výkyvům koruny, který bude nadále plnit zásadní stabilizační funkce na korunovém trhu.



Eurodolar

Americký Fed přihodil dalších 25 bazických bodů a posunul tak oficiální úrokové sazby již do pásma 4,50 - 4,75 %. Dezinflační proces nicméně podle šéfa americké centrální banky J. Powella již odstartoval, byť vedení Fedu zatím nevidí důvod k pauze v cyklu zvyšování úrokových sazeb (např. jak to udělala Bank of Canada). V tomto smyslu bude příští tj. březnové zasedání Fedu naprosto klíčové, neboť zde bude odhalena nová kvartální makroekonomická prognóza. I zde se zřejmě dočkáme dalšího zvýšení úrokových (o +25 bodů), avšak je otázkou, zdali bude ve hře i květen, jak se to J. Powell snažil na tiskové konferenci naznačit. Tomu totiž trhy, reprezentované výnosovou křivkou a (euro)dolarem, nevěří. A možná mají i důvod.



Šéf Fedu Powell sice několikrát zdůraznil, že centrální bankéři chtějí vidět zpomalení inflace v sektoru služeb (pokud je očistíme o sektor bydlení), avšak na druhou stranu připustil, že pokud nastane (další) překvapivé zpomalení inflace, tak to bude nutné vzít v úvahu. Navíc Powell uvedl, že celá výnosová je již dnes v restriktivním teritoriu, aneb reálné úrokové sazby jsou podél celé výnosové křivky kladné. Jinak řečeno Powell působil tak, že si je velmi dobře vědom toho, že oficiální sazby jsou již blízko terminální úrovni (v tomto cyklu). Kromě toho šéf Fedu dokonce neměl zapotřebí reagovat jestřábím způsobem na provokativní otázky ohledně uvolněných finančních podmínek. Stejně tak se šéf Fedu nenechal rozhodit otázkou odkazující na příliš utažený trh práce, jež reprezentoval jím dříve oblíbený indikátor v podobě nově otevřených pracovních pozic (včera zveřejněné číslo za prosinec skočilo na nečekaně vysokých 11 mil.).



Sečteno a podtrženo: březnové zvýšení úrokových sazeb o dalších 25 bodů se zdá být stále téměř jisté. O květnu zcela jistě rozhodnou data. Pro eurodolar to však znamená, že jestřábí Fed se nekonal a cesta nahoru je otevřena - zvláště pokud je v závětří ECB a její dnešní zvýšení sazeb o 50 bps (více viz dnešní úvodník).