USA chystají clo 200 procent na ruský hliník, píše Bloomberg

Spojené státy se chystají uvalit clo až 200 procent na ruský hliník. Washington tak plánuje zvýšit tlak na Moskvu kvůli její invazi na Ukrajinu. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Rozhodnutí o clech by mělo být oznámeno již tento týden.



Americká vláda o tomto kroku uvažuje již několik měsíců. Spojené státy se zaměřily na kov z Ruska také proto, že Moskva na americký trh dodává hliník za dumpingové ceny, a poškozuje tak americké společnosti, dodaly zdroje. Cla by fakticky ukončila dovoz kovu do USA z Ruska, které je druhým největším producentem hliníku na světě.



Rusko se tradičně na celkovém dovozu hliníku do USA podílelo deseti procenty. Tento podíl však nyní klesl na něco málo přes tři procenta.



Bílý dům se ke zprávě odmítl vyjádřit. Mluvčí Úřadu amerického obchodního zmocněnce (USTR) a ministerstva obchodu na žádost o komentář nereagovali.



Ministerstvo obchodu v září 2021 uvalilo clo 62,2 procenta na dovoz ruské hliníkové fólie, protože podle jeho zjištění byla prodávána pod reálnou hodnotou.



Ceny hliníku loni prudce vzrostly, spolu s dalšími komoditami vyváženými z Ruska. Cena tříměsíčního kontraktu na londýnské burze kovů LME v březnu stoupla na rekordní hodnotu více než 4073 USD (90.500 Kč) za tunu. Od té doby ale cena prudce klesla a pohybuje se pod 2500 USD za tunu, upozornila agentura Reuters.