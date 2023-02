Víkendář: Akcie do každého počasí?

Firmy jsou konzervativnější ohledně svých výdajů, ale spotřebitel zůstává stále silný. K tomu je znát posun směrem od spotřeby zboží zpět ke spotřebě služeb. Ta slábla během pandemie s tím, jak lidé zůstávali více doma, ale nyní je viditelný obrat zpět. Pro Bloomberg to uvedl ředitel společnosti Uber Dara Khosrowshahi. Lidé podle něj tedy stále více cestují, navštěvují restaurace a podobně. To se projevuje i růstem tržeb jeho společnosti.



Khosrowshahi se domnívá, že Uber má výbornou platformu a je značkou číslo jedna ve svém odvětví. Vidí tak dobrý vývoj v letošním roce. Ohledně cen připomněl, že u služeb Uberu došlo v minulém roce k jejich prudkému růstu, ten by ale měl letos výrazně zeslábnout. Objem dopravy by se měl chovat opačným způsobem a podle Khosrowshahiho může vysoká inflace vést dokonce k tomu, že k Uberu budou přicházet noví řidiči. To by znamenalo větší nabídku služeb a menší tlak na další růst jejich cen.



Bloomberg připomněl, že v odvětví došlo k výraznému propouštění a zeptal se ředitele, zda jeho firma, která doposud tímto směrem nešla, bude dál držet tento směr. Khosrowshahi odpověděl, že o podobném byznysu nelze nic slibovat, vše záleží na výsledcích společností. On sám se pak domnívá, že ty budou nadále dobré. Zmínil rovněž finanční disciplínu firmy, kdy by počet zaměstnanců měl zhruba stagnovat, zatímco tržby by měly růst. Tato disciplína umožňuje vyhnout se velkým fluktuacím, kterými procházejí některé technologické společnosti. Ty nyní po období intenzivního přijímání nových zaměstnanců obracejí a ve velkém propouštějí.







Na otázku týkající se možného negativního vlivu cyklických faktorů Khosrowshahi odpověděl, že Uber má již zkušenosti s recesí, a to v zemích, jako je Brazílie či Mexiko. Ukazuje se, že během ekonomického útlumu se jednotlivé faktory vyvažují, protože pokles poptávky jde ruku v ruce s tím, že více lidí chce pracovat pro Uber, aby eliminovali pokles svých příjmů. Výsledky společnosti se tak chovají mírně proticyklicky a přispívat k tomu může i rozdílné chování tradičních služeb firmy a divize doručování. To se ukázalo během pandemie, kdy klesla poptávka po dopravě, ale dobře si vedlo právě doručování.



Khosrowshahi se tedy domnívá, že Uber může být firmou „do každého počasí“. To může být zajímavé zejména v současné době, kdy si řada technologických firem nevede nejlépe. Ředitel přitom věří i v další získávání podílu na trhu jak v oblasti mobility, tak v doručování. Nelituje ale Uber nákupu společnosti Transplace? Ředitel odpověděl, že rozhodně ne. Krátkodobě může mít tato společnost horší výsledky kvůli vývoji v oblasti silniční nákladní dopravy. Dlouhodobě by ale podle něj měla pro Uber představovat velký potenciál.



Zdroj: Bloomberg, CNBC