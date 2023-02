ČNB přivítá dva nové členy, investoři vyhlížejí data o americké inflaci a futures jsou dnes zelené

Bankovní rada ČNB dnes přivítá dva nové členy. Lednové zrychlení spotřebitelských cen je podle ČNB jen dočasné a další zvyšování sazeb někteří členové rady neočekávají. Nad Severní Amerikou byly během posledních několika dní sestřeleny tři létající objekty. Investoři se tento týden připravují na klíčová data o americké inflaci, která by mohla zhoršit vývoj na trhu dluhopisů a futures jsou dnes zelené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,0 %.

Novými členy bankovní rady České národní banky (ČNB) se dnes stávají bývalý ředitel Exportní a garanční pojišťovací společnosti (EGAP) Jan Procházka a dosavadní vedoucí úřadu Národní rozpočtové rady Jan Kubíček. V sedmičlenné radě nahradili viceguvernéra Marka Moru a člena rady Oldřicha Dědka, kterým skončil šestiletý mandát. Na pozici viceguvernéra uvolněnou Morou se ode dneška posouvá člen rady Jan Frait.



Podle ČNB je zrychlení indexu spotřebitelských cen na začátku roku 2023 dočasné. Člen bankovní rady Frait neočekává další zvyšování sazeb, pokud se naplní prognóza ČNB. Očekává, že sazby zůstanou vyšší déle a že index spotřebitelských cen klesne na jednociferné číslo ve druhé polovině roku 2023. Také guvernér ČNB Michl opakuje, že snižování sazeb zatím není na stole.



Ministr financí Stanjura připustil, že jen na výdajích by vláda těžko ušetřila 70 mld. Kč, což byl slib daný premiérem Fialou v novoročním projevu. Další snížení rozpočtového deficitu očekává prostřednictvím zvýšení daní.



Vláda by mohla následovat příklad Francie a vyhlásit sociální tarif na elektřinu pro občany u koncových cen pro zákazníky. Tím by se elektřina stala veřejnou komoditou, jejíž cenu by neurčoval trh. Podle komisaře pro energetickou bezpečnost Bartušky by tento scénář znamenal znárodnění .



Stavební spořitelna, dceřiná společnost České spořitelny, půjčila v lednu o 70 % meziročně méně (581 mil. Kč). Modrá pyramida, dceřiná společnost , půjčila v lednu o 80,9 % meziročně méně (495 mil. Kč). Stavební spořitelna Monety půjčila v lednu o 52,5 % meziročně méně (95 mil. Kč).



Nad Severní Amerikou byly během posledních několika dní sestřeleny tři létající objekty a další byl údajně spatřen nad čínským přístavním městem. Poté, co americké stíhačky v pátek a sobotu sestřelily objekty nad Aljaškou a Kanadou, byl další sestřelen v neděli nad jezerem Huron v Michiganu. Bidenova administrativa uvedla, že objekt sestřelený 4. února byl čínský špionážní balón, podrobnosti o posledních objektech nejsou dostupné.



Konglomerát Gautama Adaniho údajně snížil svůj cíl růstu příjmů na polovinu a plánuje odložit nové kapitálové výdaje, když se indický miliardář snaží znovu vybudovat důvěru investorů po zprávě Hindenburg Research. Skupina nyní bude usilovat o růst tržeb o 15 % až 20 % po dobu nejméně příštího finančního roku, což je pokles oproti původně zamýšlenému růstu o 40 %, uvedli lidé, kteří si nepřáli být jmenováni.



Investoři se tento týden připravují na klíčová data o americké inflaci, která by mohla zhoršit vývoj na trhu dluhopisů. Údaje o mzdách a inflaci ve Spojeném království tento týden pravděpodobně podpoří argumenty tvůrců politik Bank of England, kteří chtějí pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb.



Ceny ropy klesají, když obavy ze zpomalení globálního růstu vykompenzovaly ruský plán omezit dodávky v odvetě za západní sankce. West Texas Intermediate klesla na méně než 79 dolarů za barel poté, co minulý týden vyletěla o více než 8 %.