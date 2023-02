Pátek začal propadem. Všimly si akcie konečně výnosů a Fedu?

Včera směrem k závěru na Wall Street navyšovaly akcie ztráty a negativní vývoj se dnes dopoledne přenáší do Evropy. Zdejší klíčové indexy odepisují asi 0,5 až 1,3 procenta. Mezitím dál narůstají výnosy dluhopisů, a to v zámoří asi o 5 bazických bodů a v Německu ještě o trochu víc. Eurodolar přesto klesá k 1,0630, když americkou měnu podporuje celkově negativní nálada vůči riziku a fakt, že se do centra pozornosti znovu dostává Fed. Pod tlak se tentokrát dostává i domácí měna, která proti euru slábne nad 23,70.



Americká centrální banka vytrvale tvrdí, že chce dál zvyšovat sazby a nechystá se k obratu ve své politice. V poslední době tato jestřábí rétorika ještě zesílila, poté co na povrch vyplouvají nové indicie, že inflační tlaky opravdu tak jednoduše a samy od sebe nezmizí. Patří sem extrémně utažený trh práce, silná spotřeba domácností i pomalejší dezinflace ve spotřebitelských i výrobních cenách. Zatímco dluhopisy začaly nové informace do cen zahrnovat, akcie poměrně dlouho odolávaly a Fed v podstatě ignorovaly.



Spouštěčem současných prodejů se pravděpodobně stala nejen poslední série dat, ale také jestřábí komentáře centrálních bankéřů, které možná konečně akciové investory donutily podívat se směrem k výnosům. Podle Loretty Mesterové a Jamese Bullarda by si Fed měl nechat otevřenou možnost znovu zrychlit utahování politiky, přičemž oba viděli důvod pro 50bodové zvýšení sazeb už na posledním zasedání zkraje února. Ačkoli jde v obou případech o známé jestřáby, myšlenka opětovného zrychlení růstu sazeb zatím na stůl vytažena nebyla. Nejde ani tolik o to, že by měla hned získat většinu v měnovém výboru, spíše je to ujištění, že ještě nestojíme před vrcholem sazeb. Ten se posouvá nahoru a stejně tak bledne naděje, že by během letošního roku došlo k mnohokrát vzývané otočce směrem dolů. Vedle toho pak jestřábími komentáři přispívají i členové ECB.



Dluhopisy se už dostaly pod celkem vytrvalý tlak a u akcií korekci zisků z posledních několika měsíců také čekáme, neboť fundament ani ekonomické podmínky těžko ospravedlní úroveň cen, natož tempo jejich růstu. Načasování však zůstává otázkou, poté co akcie projevily vůči negativním zprávám velmi dobrou odolnost. Závěr týdne nabídne ještě další komentáře z Fedu, na důležitá data však bude chudý.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:04 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7071 0.1824 23.7394 23.6525 CZK/USD 22.2780 0.4554 22.3130 22.1750 HUF/EUR 386.9356 0.7479 387.3024 383.5574 PLN/EUR 4.7801 0.1845 4.7831 4.7653

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3249 0.0567 7.3280 7.3078 JPY/EUR 143.5685 0.4379 143.6170 143.2980 JPY/USD 134.9545 0.7289 134.9880 134.6430

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8919 0.1859 0.8931 0.8900 CHF/EUR 0.9915 0.3123 0.9917 0.9876 NOK/EUR 10.9958 0.4761 11.0077 10.9498 SEK/EUR 11.2153 0.6084 11.2208 11.1447 USD/EUR 1.0639 -0.2999 1.0650 1.0630

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4643 0.7029 1.4661 1.4548 CAD/USD 1.3518 0.4208 1.3521 1.3488