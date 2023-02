Válka na Ukrajině loni snížila výkon německé ekonomiky o 100 miliard eur

Válka na Ukrajině a související prudký růst nákladů na energii v loňském roce snížily výkon německé ekonomiky o téměř 2,5 procenta, tedy zhruba 100 miliard eur (2,4 bilionu Kč). Uvedl to podle agentury DPA šéf berlínského výzkumného institutu DIW Marcel Fratzscher v rozhovoru, který dnes zveřejnil německý list Rheinische Post. Dodal, že v letošním roce budou negativní dopady války na Ukrajině na hospodářský výkon Německa pokračovat.



Šéf Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK) Peter Adrian minulý týden v rozhovoru s listem Rheinische Post předpověděl, že válka na Ukrajině bude stát německou ekonomiku do konce letošního roku kolem 160 miliard eur (3,8 bilionu Kč). Upozornil, že to představuje zhruba 2000 eur (téměř 50.000 Kč) na osobu.



"Německo čelí silnějším hospodářským dopadům krize, protože bylo více závislé na ruské energii, má vysoký podíl energeticky náročného průmyslu a je extrémně závislé na exportu a globálních dodavatelských řetězcích," uvedl Fratzscher.



Podle lednové studie úvěrové pojišťovny Trade letos německý průmysl za energie zaplatí asi o 40 procent více než v roce 2021, tedy v době před válkou na Ukrajině.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Růst německé ekonomiky loni podle spolkového statistického úřadu zpomalil na 1,8 procenta z předloňských 2,6 procenta.



Německá vláda v lednu zlepšila letošní výhled německé ekonomiky z dříve předpokládaného poklesu na mírný růst. HDP Německa se podle lednové vládní prognózy zvýší o 0,2 procenta. V říjnovém výhledu přitom vláda předpovídala, že HDP letos o 0,4 procenta klesne.